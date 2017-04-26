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Репортеры без границ: Какие страны обеспечивают свободу СМИ?

Политика

По результатам «Всемирного индекса свободы прессы» среди 180 стран, на первом месте стоит Норвегия, на последнем — Северная Корея. РФ занимает в рейтинге 148 позицию

Париж, 26 апреля 2017, 10:09 — REGNUM  Международная ситуация для журналистов за 2016 год значительно ухудшилась, сообщает информационное агентство Heute.

На протяжении последних двух месяцев члены МНПО требуют освобождения немецкого журналиста Дениза Юцеля, который на данный момент находится в турецкой тюрьме.

Он обвиняется в пропаганде терроризма. Несмотря на обещания с турецкой стороны, к нему не пускают должностных лиц консульства ФРГ.

«Репортеры без границ» сообщают, что таких ситуаций очень много как в странах с авторитарным режимом правления, так и во многих демократических государствах.

Об этом свидетельствует последний отчет международной неправительственной организации «Репортеры без границ» от 26 апреля. Он называется «Всемирный индекс свободы прессы».

Например, США занимает 43 место из 180 в списке стран, где правительства ограничивают свободы представителей СМИ, здесь количество преследований журналистов набирает тревожные для организации масштабы.

Франция в данном рейтинге занимает 39 место, Польша, где правящей партией широко контролируется общественное телевидение, — 54.

Германия стоит на 16 месте, Финляндия спустилась на третье место, хотя на протяжении последних шести лет лидировала в рейтинге. Сейчас первое и второе место занимает Норвегия и Швеция соответственно.

В связи с последними событиями Турция стоит на 155 месте, здесь в тюрьмах сидят более 150 журналистов, в том числе Дениз Юцель. 12 лет назад Турция занимала 57 место.

Российская Федерация по-прежнему занимает 148 место.

На последнем 180 месте стоит Северная Корея, на 179 — Эритрея, на 178 — Туркменистан, и на 177 — Сирия. Китай, где задержаны более ста сотрудников СМИ, занимает 176 место.

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