Администрация Трампа множит ошибки прежних администраций — Косачев

Москва, , 10:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжает множить ошибки своих предшественников. Так прокомментировал 100 дней пребывания у власти Трампа глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Ладно бы администрация Трампа этими заявлениями дистанцировалась от прежних ошибок прежних администраций. Так ведь нет, ошибки воспроизводятся и множатся. И больше нечего сказать про первые сто дней нового президента США», — написал Косачев в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в госдепартаменте заявили, что США обеспокоены ударами Турции по территории Сирии и Ирака, действия Турции не были одобрены коалицией и привели к жертвам. Также в госдепартаменте заявили, что все военные действия в Ираке должны уважать иракский суверенитет, при этом отметили, что США также осознают угрозу, которую для Турции представляет Рабочая партия Курдистана.

«А что — американцы учитывают угрозы, «угрожающие нам всем», когда в одностороннем плане бьют в прямом и в переносном смысле по всем несогласным с их политикой? И что, американцы уважают чей либо суверенитет, кроме собственного? Суверенитет Ирака? А почему не Сирии? Афганистана, Ливии, Югославии в прошлом?» — задает вопросы Косачев.