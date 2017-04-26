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«Украине не нужны жители ЛНР»

Политика

Киев показал это, отключив подачу электричества в республику, сказал эксперт

ЛЭП
blickpixel
ЛЭП

Киев, 26 апреля 2017, 10:03 — REGNUM  Прекращение подачи электричества в ЛНР подтверждает государственную блокаду Донбасса, заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский на пресс-конференции в Киеве, передает «ПолитНавигатор».

По его словам, действия Киева ведут к гуманитарной катастрофе в республике, что настраивает жителей ЛНР против Украины. Землянский отметил, что запрет электропередачи лишь показывает, что Украина не интересуется населением ЛНР.

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«Это повторение крымского сценария. Если мы говорим о необходимости последующей реинтеграции территории в состав Украины, то блокадой это не делается», — считает Землянский.

Он добавил, что решение прекратить поставлять электричество на территорию республики — это продолжение блокады Донбасса, начатой с декабря 2016 года.

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Напомним, Украина перекрыла поставки электроэнергии в Луганскую Народную Республику 25 апреля 2017 года. Как заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик, решение было продиктовано чисто экономическими соображениями.

«Это не политическое решение», — сказал министр.

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Энергетическая блокада ЛНР
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