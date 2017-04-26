Самарец объединил футбольных болельщиков в экстремистское сообщество

Самара, , 10:05 — REGNUM В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества» в отношении местного жителя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый, придерживаясь праворадикальных националистических взглядов и идеологии фашизма, создал организацию футбольных болельщиков, являющуюся незарегистрированным объединением болельщиков футбольного клуба, с целью совершения преступлений экстремистской направленности. После этого, являясь лидером и организатором вышеуказанного экстремистского сообщества, привлек в организацию не менее 10 новых участников.

Установлено, что участниками сообщества совершены следующие преступления: в августе 2016 года в соцсетях размещены материалы экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. В июне 2016 года активные участники неформального объединения фанатов совершили нападение на кафе и нанесли телесные повреждения мужчине по мотиву ненависти к представителям другой национальности.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, отмечают в ведомстве.