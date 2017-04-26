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«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»

Политика

Лондонское издание The Daily Mail с плохо скрываемым восторгом пишет о том, что флот Соединенного Королевства наконец-то нашел достойный ответ «этим русским»

HMS Daring
blickpixel
HMS Daring

Лондон, 26 апреля 2017, 10:01 — REGNUM  «Великобритания отправила военный корабль Daring в Черное море, — пишет газета. — Редакция располагает фото прохождения судном пролива Босфор в направлении России. Поскольку это произошло в тот самый момент, когда другие британские военные корабли сопровождали российское военное судно, проходившее Ла-Манш, «ответный визит» британца в Черное море следует понимать, как сигнал Лондона Москве».

Какой именно сигнал подан, издание не пишет, возможно, потому что само пока не представляет, что бы это значило. Но вспоминает, что «в последнее время Борис Джонсон отменил поездку в Москву, премьер Тереза Мэй обвинила Кремль в занятии «не той стороны» в оценке химической атаки в Сирии — русские не осудили действия Дамаска. Министр обороны Майкл Фэллон заявил, что Россия косвенно виновна в гибели мирных сирийских жителей. В то же самое время главный дипломат РФ высказался в духе, что «отношения между Лондоном и Москвой не просто худшие за всю историю, а вообще не существует сколько-нибудь значимых отношений между двумя государствами».

«В то же самое время посол России в Британии Александр Яковенко выражает сожаление отправкой Альбионом своих солдат и военной техники в Эстонию, потому что это усиливает напряженность в мире и является крупнейшей за весь период после холодной войны демонстрацией военной силы. Россия, по словам посла, не представляет никому угрозы, потому разговоры балтийских стран о необходимости территориальной обороны выглядят просто смешно», — подчеркивает таблоид.

Читайте ранее в этом сюжете: Отряд кораблей Балтфлота прошел Ла-Манш и направляется в Атлантику

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