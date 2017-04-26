Иванка Трамп — об ударе по Сирии: Мое мнение лишь совпало с мнением отца

Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Дочь президента США Иванка Трамп заявила, что не влияла на мнение отца, когда тот принял решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». Об этом она заявила в ходе визита в Германию, передает телеканал ABC News.

«Это была бы неверная интерпретация», — отметила она, комментируя утверждения о том, что якобы Дональд Трамп отдал приказ о ракетном ударе после разговора с дочерью.

Вместе с тем Иванка пояснила, что кадры, полученные из провинции Идлиб, не могли бы никого оставить равнодушным. «Думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать», — сказала она.

Дочь Дональда Трампа добавила, что, являясь помощницей главы государства, она поделилась с ним собственным мнением относительно действий Вашингтона в ответ на инцидент с химическим оружием в Идлибе, однако ее точка зрения совпала с видением отца. На тот момент глава США уже принял решение нанести удар по авиабазе в провинции Хомс, исходя из итогов правительственных консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля сын Дональда Трампа Эрик рассказал о том, что решение о нанесении удара по Сирии было принято главой США под влиянием дочери Иванки. По его словам, узнав о гибели людей в Идлибе, Иванка была «убита горем и возмущена жестокостью». «Я уверен, она сказала: «Послушай, это ужасно». В такие моменты мой отец будет действовать», — сказал в интервью Эрик Трамп, добавив, что одобряет решение отца.

Читайте подробнее: Эрик Трамп о ракетном ударе по Сирии: Я рад поступку отца

В ночь на 7 апреля с кораблей ВМС США в Средиземном море были, в соответствии с приказом Трампа, выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк». Ракеты поразили военный аэродром «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Официальным поводом для удара стал инцидент в провинции Идлиб, жертвами которого стали по меньшей мере 89 человек, более 550 — пострадали.

По данным Минобороны РФ, 4 апреля в Идлибе авиация Сирии разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами. В дальнейшем это оружие поставлялось в Ирак, а также использовалось в Алеппо. Москва призвала тщательно расследовать происшествие, заявляя, что у официального Дамаска нет химического оружия.

Вашингтон же возлагает ответственность за инцидент на власти Сирии, приводя в качестве единственного доказательства «химической атаки» видеозапись организации «Белые каски».

Читайте также: МИД РФ: Вопрос, кто и как мог доставить химоружие в Идлиб, открыт