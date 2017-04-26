Россия делает все необходимое в ответ на развертывание НАТО в ЕС — Грушко

Москва, , 09:57 — REGNUM Меры по обеспечению безопасности предпринимаются в России в ответ на развертывание новых батальонов НАТО на европейской территории, заявил 26 апреля постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, передает Russia Today.

Комментируя действия НАТО, Грушко отметил, что в июне 2017 года развертывание батальонов будет полностью завершено. По его словам, альянс намерен интегрировать в оборонные структуры европейских государств все свои батальоны, и тогда уже возникнет «новая реальность».

Грушко пояснил, что военный альянс стремится расширить свои возможности, задействовав порты и аэродромы национальных государств. Результатом станет изменение картины безопасности в центре европейской территории.

«Что касается необходимых мер, то мы предпринимаем все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы и безопасность», — сказал он.

Напомним, 13 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о насущной необходимости выстроить отношения с Россией «наилучшим образом». По его словам вопрос взаимодействия с Россией будет обсуждаться на предстоящем в мае в Брюсселе саммите НАТО.

Также Столтенберг заявил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе на границе с Россией.

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