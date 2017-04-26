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Жена Ярошенко подтвердила передачу документов на встрече глав МИД и Госдепа

Политика

Вместе с документами Ярошенко было передано письмо его матери личного содержания

Москва, 26 апреля 2017, 09:47 — REGNUM  Виктория Ярошенко, жена осужденного в США летчика Константина Ярошенко заявила, что американской стороне были переданы документы с доказательствами адвоката о его невиновности, сообщает Life.

По ее словам, американский суд признал, что его задержание — это действительно была спланированная акция, но, «к сожалению, ничего они сделать не могут». Также вместе с документами Ярошенко было передано письмо его матери личного содержания.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров передал американской стороне письмо матери пилота.

Лавров ранее поднимал вопрос об освобождении Ярошенко на встречах с госсекретарем США Джоном Керри. В ходе переговоров с Тиллерсоном российский министр передал копию послания Любови Ярошенко, отправленного в феврале президенту США Дональду Трампу.

Ответа мать осужденного так и не получила. По данным издания, вместе с копией письма министр передал 61-страничный документ с доказательствами невиновности гражданина РФ, подготовленный адвокатом Ярошенко Алексеем Тарасовым.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США, а в сентябре 2011 года осудили на 20 лет лишения свободы.

Основанием для этого послужила деятельность агентов Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые якобы нашли доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал российскому гражданину в пересмотре приговора.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Ярошенко не получает медицинской помощи в тюрьме США

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