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Бывший посол Израиля в ФРГ: Нетаньяху проявил слабость

Политика

Шимон Штайн раскритиковал премьер-министра Израиля за отказ во встрече с министром иностранных дел ФРГ

Тель-Авив, 26 апреля 2017, 09:23 — REGNUM  Бывший посол Израиля в ФРГ Шимон Штайн раскритиковал премьер-министра Израиля за отказ принять у себя в кабинете немецкого политика, сообщает информационное агентство Heute.

25 апреля министру иностранных дел ФРГ Габриэлю Зигмару было отказано во встрече с Биньямином Нетаньяху, так как немецкая делегация планировала встретиться с представителями левых в Израиле НПО «B'Tselem» и «Breaking the Silence».

Шимон Штайн считает, что это обычное явление — иностранным гостям встретиться с представителями гражданского общества.

«Мне жаль, что премьер-министр не встретился с господином Зигмаром, — отмечает Штайн. — Это было его неудачным решением и проявлением слабости. Было бы лучше, если бы они сели за стол переговоров, и Нетаньяху изложил официальную позицию немецкой делегации, чтобы получился конструктивный диалог».

Ранее в Израиле было принято решение, согласно которому члены правительства не будут встречаться с иностранными политиками, если те намерены организовать переговоры с представителями НПО, критикующих позицию правящей партии Ликуд по вопросам земель Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

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