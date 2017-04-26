ООН: Швейцария вносит огромный вклад в развитие мирных процессов

Берн, , 08:55 — REGNUM Швейцария в рамках сотрудничества с ООН намерена активно посредничать в разрешении и дальнейшем предотвращении международных кризисов и конфликтов, сообщает Neue Züricher Zeitung.

Об этом заявили швейцарский политик, глава МВД и МИД Дидье Буркхальтер и Антониу Гутерриш, который впервые в роли Генерального секретаря ООН нанес официальный визит в Берн.

Оба политика подчеркнули важную роль Женевы, влияние которой на международные процессы растет с каждым годом. Она признана городом-резиденцией международных организаций.

Здесь присутствуют штаб-квартиры и отделения таких крупных МПО как: Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Международная организация по миграции, Международный комитет Красного Креста, Всемирная торговая организация, Врачи без границ и т.д.

Помимо этого, Швейцария предоставляет и финансовую помощь в целях урегулирования политических кризисов, например, в 2017 году страна выделила из бюджета 66 миллионов франков (61,1 миллиона евро).

Антониу Гутерриш после возвращения со Швейцарии, где он пробыл 24−25 апреля, отметил в интервью швейцарской газете, что страна вносит огромный вклад в развитие мирных процессов.