Вашингтон, , 08:49 — REGNUM В США граждане страны, в отличие от ее элиты, не готовы воевать в Россией из-за Украины, пишет Кристофер Пребл в статье для The National Interest.

По его мнению, власти США встают на «шаткую почву», пытаясь учить других важности соблюдения международных соглашений и соблюдения территориальной целостности суверенных государств. Это отмечают многие граждане страны.

Несмотря на то, что жители США небезразличны к происходящему в мире и в частности к невинным жертвам конфликтов в других странах, идти далеко и воевать для защиты, например, Украины или Польши, они не готовы.

На этом, считает автор, и сыграл президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании. Пребл напомнил об опросе, проведенном в США несколько нет назад. Согласно его результатам, к войне с Россией для защиты Польши, Турции и Латвии готовы лишь 40%, 29% и 21% респондентов соответственно.

Защищать Соединенное Королевство от возможной агрессии готовы 56% опрошенных, тогда как пойти против России в защиту Украины согласны лишь 22% респондентов.

Тот факт, что для большинства граждан США обеспечение безопасности других не является сущностью того, что делает США особенными, игнорировать нельзя, пишет автор. И несогласие по этому вопросу составляет один из широчайших расколов между республиканскими элитами и республиканскими избирателями.

Автор напоминает и результаты внутрипартийного опроса накануне президентских выборов: если 71% лидеров Республиканской партии назвали «обеспечение безопасности союзников» «очень важным», то лишь 36% рядовых членов партии придерживаются такого же мнения.

Остается и непонятным, насколько граждане США готовы если и не защищать кого-то с оружием в руках, то хотя бы платить за это своими налогами, оплачивая дорогие программы.