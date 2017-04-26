Парламент Венесуэлы выставил ультиматум уполномоченному по правам человека

Каракас, , 08:48 — REGNUM Парламент Венесуэлы, где в настоящее время оппозиция составляет большинство, 25 апреля дал уполномоченному по правам человека в стране Тареку Уильяму Саабу три дня на то, чтобы квалифицировать как «серьезный проступок» решение семи судей Верховного суда о лишении парламента полномочий и, таким образом, начать процесс их снятия с должностей, сообщает интернет-портал TERRA.

В ходе сессии, на которой голосовали только депутаты от оппозиции, парламент одобрил право «требовать от омбудсмена, как председателя Республиканского совета по вопросам общественной морали, в рамках правовых норм в течение трех рабочих дней рассмотреть и вынести решение по вопросу обвинения судей в серьезном нарушении».

Согласно документу, зачитанному секретарем Национальной ассамблени Хосе Игнасио Гедесом, по истечении этого периода «возможно начало расследования причастности омбудсмена к перевороту, совершенному в период с 28 марта по 1 апреля 2017 года», осуществленного, как считает оппозиция, благодаря решениям Верховного суда Венесуэлы.

В ходе сессии 25 апреля законодательный орган также одобрил создание «специальной» комиссии по проведению Саабом расследования в соответствии с запросом парламента.

Депутат от оппозиции Энри Рамос Альюп, сидевший с плакатом с надписью «защитник диктатора», заявил, что уполномоченный по правам человека «не выполнил свои обязанности в качестве председателя Республиканского совета по вопросам морали» и обвинил его в «поддержке этого режима».

Между тем, лидеры венесуэльской оппозиция призывали своих сторонников к мобилизации в течение последних трех недель, в ходе которой планировалось идти к офису омбудсмена Уильям Сааба с требованием признать «серьезный проступок» судей. На 26 апреля оппозиция объявила еще один массовый марш, целью которого также является офис правозащитника.

Напомним, что между с 28 по 1 апреля Верховный суд Венесуэлы издал два постановления, согласно которым ввиду систематического неуважения к решениям суда ограничивалась депутатская неприкосновенность, и полномочия парламента передавались Конституционной палате Верховного суда, что было расценено депутатами оппозиции как «переворот».

В качестве ответных действий Национальная Ассамблея 5 апреля начала процесс снятия семи судей высшей инстанции, однако для этого необходимо, чтобы Совет по вопросам морали квалифицировал решение судей как серьезное правонарушение. Оппозиционный депутат Анхель Медина ранее заявлял, что прошение в Совет о рассмотрении этого вопроса было подано еще 31 марта, однако Совет его не принял, объявив «недействительным».

В результате чего оппозиция начала организовывать массовые уличные демонстрации, в ходе которых по официальным оценкам 26 человек погибли, сотни получили ранения и более тысячи были арестованы.