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Председатель Верховного суда Казахстана посетил Южную Корею

Политика

Основным вопросом на встрече стало внедрение цифровых технологий в судебную систему

Астана, 26 апреля 2017, 08:34 — REGNUM  Для обмена опытом посетил Южную Корею председатель Верховного суда Казахстана Кайрат Мами, передает пресс-служба Верховного суда Казахстана.

Во время визита Мами встретился с председателем и судьями Верховного суда Республики Корея, а также с исполняющим обязанности председателя Конституционного суда Южной Кореи Ким И Су.

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Казахстанская делегация и южнокорейские судьи обсудили вопросы оснащения судов аудио‑ и видеоаппаратурой, внедрения цифровых технологий. Особый интерес у принимающей стороны вызвала специализированная коллегия по инвестиционным спорам, созданная в Казахстане.

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Основной акцент в обсуждении был сделан на перевод части судебных процедур в электронный вид. Так, в Южной Корее 80% исковых заявлений принимаются через электронные ресурсы, отметили судьи.

Напомним, летом 2016 года делегация судей Южной Кореи посетила Казахстан. В ходе встречи судей двух стран обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества, а также вопросы создания специализированного судопроизводства.

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