Граждане США не готовы к войне с Россией из-за Украины – National Interest

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM

Простые граждане США, в отличие от элит страны, не столь склонны выступать в защиту безопасности и территориальной целостности других стран — тенденция, которую и уловил Дональд Трамп во время предвыборной кампании. В частности простые американцы не готовы начинать войну с Россией из-за Украины, пишет Кристофер Пребл в статье для The National Interest.

Так, глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон совершил невообразимый, по мнению многих внешнеполитических экспертов, грех, задавшись вопросом, зачем налогоплательщикам США волноваться по поводу Украины. Обозреватель издания The Washington Post Энн Аппельбаум ответила на заявление госсекретаря статьей «Да, Рекс Тиллерсон, налогоплательщики США должны волноваться». В ней она, отдавая дань корпоративному прошлому Тиллерсона, отметила, что бы США «ни вложили в Украину, мгновенных дивидендов это не даст», а чтобы «увидеть пользу безопасной, прозападной Украины», необходимо «изучить ценность альянса, которому уже 70 лет».

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В свою очередь, Ричард Хаасс, президент Совета по внешним связям, подчеркнул, что если оставить Украину «на милость Путину», подобный шаг подтолкнет ряд других стран к созданию собственного ядерного оружия, от которого Киев отказался в декабре 1994 года в рамках Будапештского меморандума. Если США будут закрывать глаза на «сталкивающуюся с агрессией Украину», это станет ужасным сигналом для лидеров других стран: «отказ от ядерного оружия может иметь далеко идущие последствия для вашего политического здоровья и территориальной целостности».

Подобная реакция на заявление Тиллерсона отражает глубоко устоявшиеся убеждения о важности обязательств по соглашениям США, а также почти религиозная вера в приверженность Вашингтона международным нормам. Именно это, считают многие в США, и является той сущностью, благодаря которой США исключительны.

Однако руководство США встает на шаткую почву, читая другим лекции о важности соблюдении международных соглашений и соблюдения территориальной целостности суверенных государств. Стоит вспомнить Ливию и Ирак, которые, как признает даже Хаасс, «отказались от своих ядерных программ».

Многие граждане США небезразличны к тому, что власти других стран убивают невинных сограждан или лишают их свободы по сомнительным предлогам, а также нападения одних стран на другие. С другой стороны, руководство США часто делает так, чтобы общественность не замечала то, как подобные преступления совершаются союзниками США, такими как Египт, Турция и Саудовская Аравия. Подобный подход очевидным образом осложняет утверждение, что граждане США должны быть глубоко обеспокоены относительно фундаментальных принципов — за исключением тех случаев, когда не должны и не беспокоятся.

Таким образом, наиболее важный вопрос состоит не в том, «должны ли граждане США волноваться по поводу Украины», а «насколько граждане США должны беспокоиться за Украину», или «чем они должны быть готовы рискнуть, или что потратить для установления территориальной целостности Украины». И здесь можно стать свидетелем острого разрыва между внешнеполитический элитами и общественностью США, именно им и воспользовался Трамп во время своей предвыборной кампании и первым днями президентского срока.

Так, несколько лет назад был проведен опрос общественного мнения, в котором участникам предлагалось ответить на вопрос о том, готовы ли они к войне с Россией для защиты Польши, Турции и Латвии. Положительно ответили 40%, 29% и 21% респондентов соответственно, тогда как защищать Соединенное Королевство выразили желание 56% участников. При этом лишь 22% принявших участие заявили о готовности пойти с оружием против России для защиты Украины.

Несмотря на то, что можно называть этот опрос неточным, нельзя игнорировать тот факт, что для большинства граждан США обеспечение безопасности других не является сущностью того, что делает США особенными. И несогласие по этому вопросу составляет один из широчайших расколов между республиканскими элитами и республиканскими избирателями. Так, опрос, проведенный перед ноябрьскими выборами, показал, что 71% лидеров Республиканской партии назвали «обеспечение безопасности союзников» «очень важным», тогда как лишь 36% рядовых республиканцев придерживаются такого же мнения.

Поэтому выходит, что в общем гражданам США небезразличны другие страны, однако это небезразличие редко сильно до такой степени, чтобы они были готовы рисковать своей жизнью. Непонятно даже, готовы ли будут граждане США платить более высокие налоги, соглашаясь на сокращения популярных программ, чтобы показать, что они обеспокоены безопасностью других.

Можно, заключает автор, радоваться или сожалеть о подобных общественных настроениях, однако нельзя игнорировать их. Поэтому Рекса Тиллерсона необходимо похвалить, а не порицать за то, что он посмел задать столь важный вопрос.