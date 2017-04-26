Среда, 26 Апреля 2017 года
09:50:46 МСК

Граждане США не готовы к войне с Россией из-за Украины – National Interest

Политика

Что нельзя сказать об элитах

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 26 апреля 2017, 08:29 — REGNUM  

Простые граждане США, в отличие от элит страны, не столь склонны выступать в защиту безопасности и территориальной целостности других стран — тенденция, которую и уловил Дональд Трамп во время предвыборной кампании. В частности простые американцы не готовы начинать войну с Россией из-за Украины, пишет Кристофер Пребл в статье для The National Interest.

Так, глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон совершил невообразимый, по мнению многих внешнеполитических экспертов, грех, задавшись вопросом, зачем налогоплательщикам США волноваться по поводу Украины. Обозреватель издания The Washington Post Энн Аппельбаум ответила на заявление госсекретаря статьей «Да, Рекс Тиллерсон, налогоплательщики США должны волноваться». В ней она, отдавая дань корпоративному прошлому Тиллерсона, отметила, что бы США «ни вложили в Украину, мгновенных дивидендов это не даст», а чтобы «увидеть пользу безопасной, прозападной Украины», необходимо «изучить ценность альянса, которому уже 70 лет».

Читайте также: Тиллерсон: Зачем американцам волноваться по поводу Украины?

В свою очередь, Ричард Хаасс, президент Совета по внешним связям, подчеркнул, что если оставить Украину «на милость Путину», подобный шаг подтолкнет ряд других стран к созданию собственного ядерного оружия, от которого Киев отказался в декабре 1994 года в рамках Будапештского меморандума. Если США будут закрывать глаза на «сталкивающуюся с агрессией Украину», это станет ужасным сигналом для лидеров других стран: «отказ от ядерного оружия может иметь далеко идущие последствия для вашего политического здоровья и территориальной целостности».

Подобная реакция на заявление Тиллерсона отражает глубоко устоявшиеся убеждения о важности обязательств по соглашениям США, а также почти религиозная вера в приверженность Вашингтона международным нормам. Именно это, считают многие в США, и является той сущностью, благодаря которой США исключительны.

Однако руководство США встает на шаткую почву, читая другим лекции о важности соблюдении международных соглашений и соблюдения территориальной целостности суверенных государств. Стоит вспомнить Ливию и Ирак, которые, как признает даже Хаасс, «отказались от своих ядерных программ».

Многие граждане США небезразличны к тому, что власти других стран убивают невинных сограждан или лишают их свободы по сомнительным предлогам, а также нападения одних стран на другие. С другой стороны, руководство США часто делает так, чтобы общественность не замечала то, как подобные преступления совершаются союзниками США, такими как Египт, Турция и Саудовская Аравия. Подобный подход очевидным образом осложняет утверждение, что граждане США должны быть глубоко обеспокоены относительно фундаментальных принципов — за исключением тех случаев, когда не должны и не беспокоятся.

Таким образом, наиболее важный вопрос состоит не в том, «должны ли граждане США волноваться по поводу Украины», а «насколько граждане США должны беспокоиться за Украину», или «чем они должны быть готовы рискнуть, или что потратить для установления территориальной целостности Украины». И здесь можно стать свидетелем острого разрыва между внешнеполитический элитами и общественностью США, именно им и воспользовался Трамп во время своей предвыборной кампании и первым днями президентского срока.

Так, несколько лет назад был проведен опрос общественного мнения, в котором участникам предлагалось ответить на вопрос о том, готовы ли они к войне с Россией для защиты Польши, Турции и Латвии. Положительно ответили 40%, 29% и 21% респондентов соответственно, тогда как защищать Соединенное Королевство выразили желание 56% участников. При этом лишь 22% принявших участие заявили о готовности пойти с оружием против России для защиты Украины.

Несмотря на то, что можно называть этот опрос неточным, нельзя игнорировать тот факт, что для большинства граждан США обеспечение безопасности других не является сущностью того, что делает США особенными. И несогласие по этому вопросу составляет один из широчайших расколов между республиканскими элитами и республиканскими избирателями. Так, опрос, проведенный перед ноябрьскими выборами, показал, что 71% лидеров Республиканской партии назвали «обеспечение безопасности союзников» «очень важным», тогда как лишь 36% рядовых республиканцев придерживаются такого же мнения.

Поэтому выходит, что в общем гражданам США небезразличны другие страны, однако это небезразличие редко сильно до такой степени, чтобы они были готовы рисковать своей жизнью. Непонятно даже, готовы ли будут граждане США платить более высокие налоги, соглашаясь на сокращения популярных программ, чтобы показать, что они обеспокоены безопасностью других.

Можно, заключает автор, радоваться или сожалеть о подобных общественных настроениях, однако нельзя игнорировать их. Поэтому Рекса Тиллерсона необходимо похвалить, а не порицать за то, что он посмел задать столь важный вопрос.

regnum author Максим Исаев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
Максим ИсаевГраждане США не готовы к войне с Россией из-за Украины – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
26.04.17
Китай спустил на воду свой второй авианосец
ДаляньКитай Военно-морской флот Техника
NB!
26.04.17
Минск идет курсом на экономические рифы. Свистать всех наверх?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
«Горький хлеб благодеяний»: малоимущих Сахалина будут кормить бесплатно
Южно-СахалинскРоссия Бедность Экономика
NB!
26.04.17
Глава Приморья Миклушевский замкнул рейтинг губернаторов: хуже некуда
ВладивостокРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Украина достигла совершенства. Теперь всё
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Украина хочет стать «вратами» Китая в Европу
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
26.04.17
Эстония в воронке ненависти
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом
ТбилисиГрузия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
26.04.17
В США вышел новый фильм о русских — со Шварценеггером в главной роли
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
26.04.17
«Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Иначе – беда. Новая техника требует новой культуры управления
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Техника
NB!
26.04.17
Энергоблокада ЛНР: в семью вернутся те, кто не вымрет, как динозавры?
МоскваРоссия Энергетическая блокада ЛНР Экономика
NB!
26.04.17
Казахстан: тенденцию к исламизации нужно подавлять сразу
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
ещё главное