Путин пожелал врио губернатора Ярославской области удачи на выборах

Рыбинск, Ярославская область, , 08:25 — REGNUM Владимир Путин поддержал врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в намерении участвовать в выборах губернатора 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает официальный сайт президента.

Встреча прошла в ходе визита в Рыбинск Ярославской области. Дмитрий Миронов отчитался о работе на посту врио губернатора с июля 2016 года по настоящее время. Он рассказал о программе развития региона до 2025 года, возобновлении отношений с «Газпромом» (ранее компания свернула проекты развития в регионе из-за больших долгов за газ), выделении денег из федерального бюджета на строительство биатлонного стадиона, проекте детского технопарка в Рыбинске, планах по ремонту дорог в рамках федеральной программы.

В заключении Дмитрий Миронов сообщил о желании принять участие в выборах губернатора осенью 2017 года. Владимир Путин пожелал ему удачи, назвав Ярославскую область одним из ключевых регионов России.

«Вы работаете здесь не так давно. Ярославская область — один из ключевых субъектов Российской Федерации, сложный, имею в виду сложную экономику, развитую промышленность. Для вхождения в курс дела было не так уж много времени, но я вижу, что Вы работаете с удовольствием, многое у Вас получается. Задачи, конечно, очень большие. То, что Вы разработали программу развития, — это очень хорошо, с участием граждан, с участием представителей бизнеса. Надо её выполнять, и надеюсь, что у вас всё получится. Надеюсь также, что люди вас поддержат на выборах в сентябре этого года. Я желаю Вам удачи», — сказал Владимир Путин.

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