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В Белом доме ответили на блокировку решения Трампа: «Просто суд спятил»

Политика

Вашингтон подаст апелляцию

Дональд Трамп
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 26 апреля 2017, 08:20 — REGNUM  Блокировка распоряжения американского президента Дональда Трампа по мигрантам говорит о неадекватности суда, заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, сообщает Hill.

Комментируя решение суда в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), который 25 апреля заблокировал распоряжение Трампа по прекращению финансирования городов-убежищ для нелегальных мигрантов, Прибас заявил, что Вашингтон подаст апелляцию. При необходимости Белый дом обратится в Верховный суд.

«Просто Девятый окружной суд спятил», — констатировал он.

Напомним, 25 апреля суд заблокировал распоряжение властей США, согласно которому должно быть прекращено субсидирование городов, не желающих предоставлять Вашингтону сведения о нелегальных мигрантах. Теперь правомочность распоряжения Трампа будет определять суд.

Блокировка решения Трампа судом происходит не впервые. Ранее суд заблокировал иммиграционный указ Трампа по временному запрету въезда в страну граждан ряда стран Африки и Ближнего Востока — Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.

Речь идет об указе от 6 марта 2017 года. Действие этого документа было приостановлено федеральным судьей Деррик Уотсон в штате Гавайи.

Читайте подробнее: Второй иммиграционный указ Дональда Трампа заблокирован судом в США

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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