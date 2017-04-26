Фонды Ильи Елисеева опубликовали отчетность за 2016 год

Москва, , 08:15 — REGNUM Некоммерческий фонд «Дар», фигурировавший в «расследовании» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликовал отчетность на сайте Министерства юстиции России.

По словам главы фонда Ильи Елисеева, Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» и другие фонды, находящиеся под его управлением, ежегодно отчитываются в своей деятельности. Это происходит в установленной законодательством форме, иначе фонды были бы закрыты Минюстом, сказал Елисеев РБК.

Расходы некоммерческих фондов, которые возглавляет однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев («Дар», «Соцгоспроект», Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта) в 2016 году составили более 3,5 млрд рублей.

Из них фонд «Градислава» израсходовал 768 134 тыс. рублей, фонд «Дар» — 1 370 390 тыс. рублей, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») 716 504 тыс. рублей, а Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта (ФПЗОВС) — 691 674 тыс. рублей. Ранее Елисеев заявил, что намерен обратиться в суд с иском по защите деловой репутации к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Фонд собирается подать иски о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях.

Напомним, ранее созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что от бизнесмена Алишера Усманова Илье Елисееву, с которым учился в вузе премьер-министр Дмитрий Медведев, по договору пожертвования был передан земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе.

Усманов заявил, что эти обвинения — клевета, и что он подаст на Навального в суд. Он пояснил, что клевета недопустима. Иск к Навальному был зарегистрирован в Люблинском суде Москвы.

Фонд «Дар», по словам Елисеева — это некоммерческая организация, «реализующая проекты в интересах общества и государства». Фонду более 10 лет, в конце 2006 года учредителями был сформирован его капитал — около 34,4 млрд рублей.

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