Губернатор Новосибирской области обзаведется мобильной приемной

Новосибирск, , 08:25 — REGNUM В Новосибирской области будет работать мобильная приемная для оперативного принятия решений по обращениям жителей, адресованных губернатору, и организации выездных личных приемов главы области. Как сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, соответствующее постановление губернатор Владимир Городецкий подписал 25 апреля 2017 года.

В работе мобильной приемной губернатора будут участвовать специалисты структурных подразделений и исполнительных органов государственной власти региона.

Основные функции такой приемной — своевременное принятие мер по обеспечению рассмотрения обращений граждан, требующих оперативного решения, с выездом на место; проверка фактов, изложенных в обращениях; осуществление с выездом на место проверки исполнения поручений, данных губернатором по результатам рассмотрения обращений; подготовка выездных личных приемов жителей муниципальных районов и городских округов региона главой области; выявление причин и условий, способствующих росту количества обращений и сообщений граждан, а также подготовка предложений главе области по оказанию социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Руководителем мобильной приемной назначен заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан — общественной приемной губернатора Игорь Баранов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение «об оперативном реагировании на критические, проблемные материалы в СМИ». Меры были приняты «в целях повышения эффективности работы структурных подразделений».

Стоит отметить, что система реагирования на публикации в СМИ была у Владимира Городецкого и в мэрии (в 2000—2014 годах Городецкий был мэром Новосибирска — прим. ИА REGNUM ).

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