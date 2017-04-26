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На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник

Политика

В администрации района идут обыски

Задержание Михаила Пиряева
Иллюстрация: Gorno-altaisk.info
Задержание Михаила Пиряева

Майма, Алтай, 26 апреля 2017, 08:06 — REGNUM  В Республике Алтай задержан заместитель главы Майминского района Михаил Пиряев, которому предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, несколько месяцев назад, используя свои должностные полномочия, Пиряев потребовал от директора одной из строительных фирм 500 тысяч рублей за содействие в подписании документов по договорам строительного подряда. В противном случае Пиряев угрожал не перечислять причитающиеся организации денежные средства за выполненные работы. 28 марта Пиряев получил часть взятки в сумме 250 тысяч рублей.

Выявлению преступления способствовало слаженное взаимодействие оперативных сотрудников ФСБ и СУСК, отметили в ведомстве.

Сегодня чиновник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, в целях отыскания значимой для следствия информации проводятся обыски по месту жительства обвиняемого и в районной администрации.

По данным официального сайта администрации Майминского района, Михаил Пиярев курировал деятельность, связанную со строительством, координировал работу отдела жилищной политики и отдела капитального строительства. Майминский район — крупнейший после столицы региона муниципалитет в Республике Алтай, а его административный центр Майма является одним из крупнейших сел России (17,8 тыс. человек).

Отметим, что Пиряев — далеко не первый чиновник, уличенный в получении взяток или в совершении иных должностных преступлений. Так, в прошлом году за получение взяток была осуждена руководитель управления образования Горно-Алтайска Екатерина Петренко. В этом году по подозрению в получении взяток задержаны глава Кош-Агачского района Ауельхан Джаткамбаев и начальник отдела земельных отношений администрации Горно-Алтайска Дмитрий Алейников. Под домашним арестом в ожидании суда находится и мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, которого обвиняют в мошенничестве и других должностных преступлениях.

«Такого количества задержаний чиновников Республика Алтай не помнит, — комментирует политолог Анатолий Савостин. — Местные наблюдатели не исключают, что активизация работы правоохранителей во многом связана с кадровой ротацией — за последние два года здесь сменилось руководство Следственного управления, ФСБ и МВД».

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