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Трамп планирует снизить налог на прибыль для компаний до 15%

Политика

22 апреля президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что 26 апреля в США будет объявлено о начале налоговой реформы

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 26 апреля 2017, 07:58 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп намерен предложить компаниям США сократить корпоративный налог до 15% вместо нынешних 39,6%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

«Трамп намерен призвать к более серьезным сокращениям для предприятий, пользующихся сквозным налогообложением, в том числе товариществ малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, с 39,6% до 15%», — заявили в администрации.

Кроме того, президент США, вероятно, также предложит использовать плоский 10% налог на возвращение прибыли, полученной компаниями за пределами страны.

22 апреля президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что 26 апреля в США будет объявлено о начале налоговой реформы.

«О большой налоговой реформе и снижении налогов будет объявлено в среду (26 апреля)», — написал тогда глава Белого дома.

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