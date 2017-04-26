Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
Радио REGNUM
Москва, 26 апреля 2017, 08:00 — REGNUM
- Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты;
- Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников;
- «Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»;
- Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ;
- Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов;
- Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/285
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
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