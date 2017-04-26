В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM В США 26 апреля Военно-воздушные силы страны проведут запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, составляющей основу стратегических ядерных сил страны, пишет издание Washington Examiner.

Испытания пройдут на базе Ванденберг в штате Калифорния. По данными ВВС США, запуск призван продемонстрировать ядерные возможности Вашингтона и не связан с растущим напряжением на Корейском полуострове — пуски запланировали еще год назад.

Также Командование глобальных ударов ВВС США уточнило, что обычно такие старты проводятся четыре раза в год, последний раз испытание Minuteman III было в феврале.

Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Она находится в ВВС с 1970 года. В настоящее время у США 450 МБР такого типа с 550 ядерными боеголовками.

Издание утверждает, что пуски МБР, способных долететь до Корейского полуострова, все-таки связаны с ситуацией вокруг КНДР, однако доказательств этого не приводится.

Накануне в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооружённая крылатыми ракетами «Томагавк». Она присоединилась к ударной группе ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем «Карл Винсон», которая уже находится на боевом дежурстве у берегов Корейского полуострова. Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряжённой после того, как США в начале апреля сосредоточили у побережья КНДР ударную корабельную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон», заявив о намерении предотвратить проведение Пхеньяном очередных ядерных испытаний.