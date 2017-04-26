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‍В Канаде во время учений погиб военнослужащий

Политика

Несколько человек ранены

Эдмонтон, Канада, 26 апреля 2017, 07:34 — REGNUM  Один человек погиб и трое ранены в ходе военных учений в Канаде, передает телекомпания CBC News.

Погибший — сержант Королевских канадских драгунов Роберт Динерович.

О пострадавших известно, что двое из них травмированы легко, и сейчас продолжают нести службу. Третий пострадавший все еще нуждается в медицинской помощи — он находится в госпитале.

Учения Rugged Bear проходили на территории провинции Альберта (западная часть Канады). Как сообщают представители канадского министерства обороны, произошла авария с участием легкобронированных машин.

Ведется расследование ЧП. Как пояснил представитель военного ведомства, выводы о причинах случившегося делать рано.

В связи с гибелью военнослужащего командующий армией Пол Винник сказал: «Его смерть это не только потеря для его семьи и друзей, вся армия Канады, все сообщество военных также почувствовали эту потерю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в США во время военных учений погиб военнослужащий, другой получил ранения. Это произошло из-за того, что истребитель F-16 ошибочно открыл огонь по своим.

Читайте ранее в этом сюжете: На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим

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