В целях безопасности Австрия может продлить пограничный контроль
По договоренности с Еврокомиссией пограничный контроль истекает в середине мая 2017 года, он позволяет контролировать беспорядочное перемещение мигрантов внутри ЕС
Вена, 26 апреля 2017, 07:13 — REGNUM Австрия хочет продлить пограничный контроль, который по договоренности с Еврокомиссией истекает в середине мая 2017 года, на неопределенный срок, сообщает Die Welt.
В январе текущего года руководство ЕС разрешило продлить пограничный контроль на три месяца пяти странам, где наплыв беженцев особенно высок: Германии, Дании, Швеции, Норвегии и Австрии.
Данный контроль, как утверждают в правительствах стран, позволяет контролировать беспорядочное перемещение мигрантов внутри ЕС и частично снижает нагрузку для стран.
Однако 25 апреля министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка обратился к Еврокомиссии с просьбой о продлении данной меры.
«В целях безопасности внутри страны и сохранения общественного порядка нам необходимо знать, кто прибывает в нашу страну», — отмечает политик.
Как сообщается, в ближайшие недели Еврокомиссия должна рассмотреть ходатайство Австрии о повторном продлении сроков пограничного контроля в рамках статьи 29 Шенгенского кодекса о границах.
Пограничный контроль в пяти старнах был введен в 2015 году из-за опасности вторичной миграции внутри союза, а также из-за большой нагрузки на страны в результате кризиса беженцев и большого наплыва мигрантов.
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