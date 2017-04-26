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Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу

Политика

Сторонники Макрона уверены, что после победы в первом туре он однозначно станет президентом. Из-за этой позиции его избиратели могут не прийти на голосование 7 мая

Париж, 26 апреля 2017, 06:45 — REGNUM  Не прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Франции призывают своих сторонников голосовать за Эммануэля Макрона, сообщает Der Focus.

После проведения первого тура президентских выборов 23 апреля, по результатам которого во второй тур прошли лидер социал-либеральной партии Эммануэль Макрон и лидер национал-консерватиной партии Марин Ле Пен, во Франции опасаются неожиданного исхода.

Дело в том, что часть французского общества, поддерживающая Макрона, уверена, что после победы в первом туре он однозначно станет президентом. Из-за этой позиции его избиратели могут не прийти на голосование 7 мая, а это даст преимущество Ле Пен, сторонники которой после небольшой разницы в 2,3% на первом туре придут с новыми силами поддержать «своего будущего президента».

Согласно последней статистике, Макрона поддерживают около 60% респондентов, однако, отмечается, что при низкой явке во втором туре Ле Пен вполне может одержать победу.

Этого и опасаются политические деятели, противники «популистской» партии. Эксперты описывают данное состояние французского общества как эффект «ложной безопасности».

Бывший президент Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд поддерживают Макрона и желают ему победы.

Не прошедшие во второй тур кандидаты республиканец Франсуа Фийон и представитель левого течения Жан-Люк Меланшон также призывают своих избирателей голосовать за лидера социал-либеральной партии «Вперед!».

Эксперты считают, что такая агитация может «сыграть на руку» лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая описывает данные призывы как «торговлю голосами».

Большая часть политической элиты Франции выступает против кандидата Ле Пен за ее обещания о выходе Франции из Шенгенской зоны, а также о проведении референдума по вопросу членства страны в Евросоюзе.

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