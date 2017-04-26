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ЕС верит в победу Макрона на президентских выборах во Франции

Политика

Еврократы верят в победу Макрона, так как, в отличие от Марин Ле Пен, он не выступает за выход из Шенгена и референдум о членстве страны в ЕС

Брюссель, 26 апреля 2017, 06:09 — REGNUM  В руководстве ЕС до сих пор радуются победе Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции, пишет Der Spiegel.

Хотя политик опередил 23 апреля Марин Ле Пен всего на 2,3% (23,8% против 21,5%), многие европейские политики поздравляют его, будто он уже победил во втором окончательном туре, который пройдет 7 мая.

С победой его поздравил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Мишель Барнье, главный переговорщик по Brexit, написал в своем Twitter: «Я рад победе Макрона, Франция должна быть европейской страной в ЕС».

Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар отправил сообщение, будучи в официальной поездке в Израиле: «Победа неизбежна, Макрон станет хорошим президентом». Глава немецкой канцелярии Петер Альтмайер сделал публикацию в Twitter: «Центр сильнее, чем популисты думают».

Депутат Европарламента Эльмар Брок также обрадовался тому, что во втором туре будет кому «побить» Ле Пен.

Еврократы верят в победу Макрона, так как, в отличие от Марин Ле Пен, он не выступает за выход из Шенгена и референдум о членстве страны в ЕС.

Свою победу в первом туре политик обозначил как «изменение лица политической жизни» страны.

По результатам первого тура голосования, прошедшего 23 апреля, после Эммануэля Макрона (23,8%) и Марин Ле Пен (21,5%) позиции заняли республиканец Франсуа Фийон (19,9%), представитель левого течения Жан-Люк Меланшон (19,6%) и социалист Бенуа Амон (6,3%).

Второй тур пройдет седьмого мая текущего года, на нем определится, кто станет президентов Франции: бывший министр экономики, лидер социал-либеральной партии «Вперед»!» Эммануэль Макрон или лидер национал-консерватиной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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