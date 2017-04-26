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Проект оснащения ВМС ФРГ боевыми кораблями затягивается и дорожает

Политика

Некоторые эксперты прослеживают в этой ситуации противостояние США и ФРГ в рамках НАТО

Берлин, 26 апреля 2017, 05:46 — REGNUM  Проект бундесвера по оснащению ВМС ФРГ многоцелевыми боевыми кораблями «MKS 180» затягивается и становится все более дорогостоящим, сообщает Der Spiegel.

В рамках модернизации ВМС Германии еще летом 2010 года планировалось строительство шести (вместо восьми) кораблей «MKS 180» (Mehrzweckkampfschiff 180), в июне 2015 было объявлено решение о тендерных закупках материалов и дальнейшем финансировании строительства уже не менее четырех боевых кораблей.

Это — корабли нового поколения класса «фрегат», вмещающие по 180 человек на борт, которые могут находиться на воде без снабжения 21 день. На кораблях должно быть оружие, благодаря которому военные смогут дать отпор боевым действиям в воздухе и под водой.

Общая стоимость оценивалась в четыре миллиарда евро. Планировалось, что они будут последовательно поставлены в Германию с 2023 года.

На участие в тендере Военно-морских сил Германии на строительство кораблей претендовали три консорциума, в том числе с иностранными инвестициями:

1. Naval Yards Kiel (Германия) / BAE Systems (Англия);

2. ThyssenKrupp Marine Systems / Lurssen (Германия);

3. Blohm + Voss (Германия) / Damen (Нидерланды).

Однако переговоры с компаниями зашли в тупик, тендеры на строительство временно отложены. Официальная причина — бундесвер должен получить дополнительные гарантии качества.

Некоторые члены бундестага критикуют руководство ВС Германии за то, что дело постоянно откладывается, количество планируемых кораблей сокращается, а цены тем временем растут (сейчас нужно уже около 4,5 миллиарда евро).

Некоторые эксперты прослеживают в этой ситуации противостояние США и ФРГ в рамках НАТО, так как Вашингтон не раз обращался к немецкому правительству о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП.

Так или иначе, ситуация может проясниться после проведения парламентских выборов в ФРГ в сентябре 2017 года, пишет Der Spiegel.

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Военно-морской флот
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