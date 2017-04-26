Ключевые элементы системы THAAD в Южной Корее введены в строй

Сеул, , 05:17 — REGNUM Южная Корея заявляет о введении в строй ключевых элементов американской сиситемы противоракетной обороны THAAD, передает Associated Press.

По информации правительства Южной Кореи, элементы ПРО развернуты после артиллерийских испытаний Северной Кореи.

Согласно сообщению южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар.

Ранее 26 апреля СМИ сообщили о прибытии военно-транспортной техники для установки элементов THAAD в уезд Сонджу. Полигон был обустроен на месте бывшего поля для гольфа.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США, которая предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено военными США в начале марта, после очередных ракетных испытаний КНДР.

Первые элементы THAAD прибыли в Сеул 7 марта, однако их размещение в стране затормозилось в связи с резкой реакцией Китая, который считает американские противоракеты угрозой безопасности в регионе.

Минобороны КНР уже обращалось к Южной Корее с призывом отказаться от размещения американской системы ПРО на своей территории и вернуться к переговорам с Северной Кореей.

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