Президент Израиля: Немцы — хорошие демократы

Тель-Авив, , 04:47 — REGNUM 25 апреля немецкому министру было отказано во встрече с премьер-министром Израиля из-за планируемой встречи в посольстве ФРГ с критиками оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Габриэль Зигмар не воспринял всерьез ультиматум Биньямина Нетаньяху, ссылаясь на то, что прошлые встречи политиков всегда проходили позитивно, несмотря на разногласия по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Der Spiegel.

Раньше оба лидера в основном курили сигары и беседовали с улыбками на лице. «У меня с Нетаньяху открытое и свободное общение», — утверждал немецкий политик.

В 2012 году премьер-министр принял Зигмара даже после его негативного сообщения в Facebook. Тогда немецкий политик после поездки в Хеврон и Западный берег Иордании написал на своей странице: «Я только что был в Хевроне. Это — режим апартеида, который не имеет никакого оправдания».

Тем не менее, встреча двух политиков состоялась, что не произошло 25 апреля.

Премьер-министр Израиля отменил встречу с министром иностранных дел ФРГ из-за того, что в немецком посольстве планировалось принять представителей левых в Израиле НПО «B'Tselem» и «Breaking the Silence», критикующих политику правящей в стране правоцентристской партии Ликуд.

Габриэль Зигмар был удивлен отказом, так как даже при поездке бывшего президента Йоахима Гаука в Израиль в 2013 году представители организаций числились одними из первых в списке приглашенных гостей в немецкое посольство в Тель-Авиве.

«Я считаю это нормальным общаться с представителями гражданского общества, это — признак демократии», — добавляет министр иностранных дел.

Это подтвердил президент Израиля Реувен Ривлин, также член партии Ликуд, который принял немецкую делегацию в своем кабинете. За закрытыми дверями он отметил, что в стране действует свобода слова, и каждый имеет право на свое мнение.

«Несмотря на то, что некоторые вас у нас любят, вы — хорошие демократы», — отметил Ривлин.