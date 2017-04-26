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Ким Чен Ын лично руководил крупнейшими артиллерийскими учениями в КНДР

Политика

Пхеньян провёл масштабные стрельбы по случаю 85-летия основания Корейской народной армии

Пхеньян, 26 апреля 2017, 04:29 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын в качестве верховного главнокомандующего лично руководил масштабными артиллерийскими учениями, состоявшимися 25 апреля в районе портового города Вонсан, передаёт агентство «Рёнхап».

Военные учения и стрельбы были приурочены к 85-й годовщине основания Корейской народной армии самыми крупными в истории страны.

По информации источников агентства в правительстве Южной Кореи, в учениях были задействованы подводные лодки, бомбардировочная авиация и свыше 300 единиц самоходных артиллерийских установок.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряжённой после того, как США в начале апреля сосредоточили у побережья КНДР ударную корабельную группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон», заявив о намерении предотвратить проведение Пхеньяном очередных ядерных испытаний.

25 апреля в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооружённая крылатыми ракетами «Томагавк». В ближайшее время она должна присоединиться к ударной группе авианосца «Карл Винсон».

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