Глава Приморья Миклушевский замкнул рейтинг губернаторов: хуже некуда

Владивосток, , 04:46 — REGNUM Дальневосточные губернаторы, за исключением двух персон, поголовно утратили свои позиции в Национальном рейтинге губернаторов за март-апрель 2017 года. Единственной неизменной фигурой стал глава Приморского края Владимир Миклушевский, та как ниже падать уже некуда — он замкнул список на 85 месте. Компанию ему в третьей группе рейтинга составили Егор Борисов (Якутия), Александр Козлов (Амурская область) и Александр Левинталь (ЕАО), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В третьей группе рейтинга на 78 позиции находится глава Якутии Егор Борисов, хотя по итогам января-февраля он занимал 70 позицию. Губернатор Амурской области Александр Козлов с 80 строчки поднялся на 79, губернатор ЕАО Александр Левинталь — с 83 на 81. В очередной раз замыкает список на 85 месте глава Приморского края Владимир Миклушевский.

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По мнению политолога Андрея Кудисова, ситуацию в Приморье под руководством Владимира Миклушевского можно охарактеризовать как очень печальную и причин тому немало.

«Это бездарная растрата кредита доверия со стороны населения. Громкие заявления Миклушевского остались только словами. Прежде всего, в том, что касается возложенной на него миссии по декриминализации региона. Наглядным подтверждением тому стала череда громких коррупционных скандалов, в результате которых целый ряд бывших высокопоставленных чиновников находится под следствием, в том числе и экс-вице-губернаторы, — обозначил эксперт. — Во-вторых, администрация фактически упустила контроль над состоянием внутренней политики в регионе. Кроме того, как полагает население, краевой центр оказался обезглавлен стараниями губернатора».

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Политолог также заявил о деградации управленческих решений в хозяйственной сфере, особое внимание уделив проблеме открытой перевалки угля в Находке, которая муссируется на государственном уровне, однако администрация Приморья на ситуацию реагирует вяло.

Ещё один чёрный шар в корзину Владимира Миклушевского — недостроенные со времён саммита АТЭС гостиничные комплексы Hyatt.

«Более 18 млрд рублей из краевой казны на эти цели уже было выделено, однако конца этому не видно. А когда Миклушевский продавливает на роль главного аудитора края того, кто эти самые деньги «осваивал», и, к тому же, является фигурантом связанного с этим уголовного дела, пусть и в качестве свидетеля — это уже верх цинизма», — считает Андрей Кудисов.

«Да и лично губернатор даёт немало поводов для критики: от нашумевшего вертолётного скандала до непомерных трат краевого бюджета на его содержание. И всё это происходит на фоне роста дефицита краевого бюджета и одного из лидирующих мест региона в стране по задержке выплаты заработных плат, — добавил политолог. — Всё это в совокупности заставляет Миклушевского бороться за своё выживание в кресле руководителя региона преимущественно административно-аппаратными способами, опираясь на поддержку в высших властных эшелонах».

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Пожалуй, впервые большая часть экспертов «Национального рейтинга» сошлась во мнении, о возможной отставке Егора Борисова до истечения срока его полномочий. Всё это не могло не повлиять на его положение в исследовании.

Вторую группу рейтинга возглавил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который значительно утратил свои позиции, прежде находясь в первой группе рейтинга на 21 позиции. Губернатор Магаданской области Владимир Печёный с 29 места опустился на 30, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко — с 28 позиции опустился на 31, глава Чукотки Роман Копин — с 34 на 35 позицию.

Политолог, член комиссии Общественной палаты Хабаровского края по развитию гражданского общества Григорий Говорухин считает, что одним из минусов Вячеслава Шпорта является отсутствие кадровой политики, причём это затрагивает не только административные органы, но и социальную жизнь в населённых пунктах.

«Да, строят больницы, но нет профессионалов, которые бы занимались лечением людей. Специалистов надо покупать, но такая работа не ведётся», — уверен Григорий Говорухин.

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По мнению историка, доцента кафедры теории и истории государства и права Сахалинского института железнодорожного транспорта Игоря Кудрявцева, не всё однозначно и у Олега Кожемяко, особенно — с доверием населения. Так, областной бюджет существенно просел и превратился из профицитного в дефицитный, к тому же началось урезание социальных выплат на фоне обильного финансирования непонятных проектов.

«Не добавили губернатору популярности и переезд множества чиновников из Амурской области на руководящие должности на Сахалине. Если ранее большинство сахалинцев откровенно радовалось аресту бывшего губернатора Александра Хорошавина, то теперь, хотя никто не сомневается в его коррумпированности, многие говорят, что на фоне нового руководства он был не так уж и плох, — отметил Игорь Кудрявцев. — Волна арестов сахалинских чиновников продолжается и уже коснулась людей, которых Кожемяко привёз с собой».

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Единственным дальневосточным губернатором, который сумел не выпасть из первой группы рейтинга, оказался глава Камчатки Владимир Илюхин. Тем не менее, и он сдаёт свои позиции: с 12 места он опустился на 15.

«Достижений практически никаких нет, зато много провалов, — уверен главред сайта «Газета «Экспресс-Камчатка» Вадим Герц. — Несмотря на всю риторику главы региона и его пресс-службы, камчатцы испытывают когнитивный диссонанс, когда слышат с экранов телевизоров одно, а видят вокруг себя совершенно другое. Считается, что Владимир Илюхин очень слабый руководитель и политик. И до сих пор возглавляет регион лишь потому, что его активно поддерживают депутат Госдумы Ирина Яровая, сенаторы от Камчатки Валерий Пономарёв и Борис Невзоров. Местное население крайне негативно оценивает деятельность главы региона».

Как сообщало ИА REGNUM, первую пятёрку в Национальном рейтинге губернаторов в группе лидеров-25 возглавилиЕвгений Савченко (Белгородская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Дрозденко (Ленинградская область),Владимир Якушев(Тюменская область) и Сергей Собянин (Город федерального значения Москва).