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Мадлен Олбрайт попросила Дональда Трампа не сокращать финансирование ООН

Политика

США являются крупнейшим вкладчиком в бюджет международной организации

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2017, 04:05 — REGNUM  Девять бывших постоянных представителей США в Организации Объединенных Наций, в том числе бывший госсекретарь и постпред в ООН Мадлен Олбрайт, обратились к правительству Дональда Трампа с просьбой не сокращать взносы в международную организацию, передает Associated Press.

Согласно заявлению постпредов, ООН является «незаменимым инструментом» и не должна лишаться финансовой поддержки Соединенных Штатов.

«ООН несовершенна, ей необходимы многие реформы, но ООН остается незаменимым инструментом для продвижения глобальной стабильности и процветания, от которых зависят интересы и приоритеты США», — говорится в заявлении.

Постпреды США считают, что в случае сокращения взносов в ООН США «уступит повестку дня странам, которые могут враждебно относиться к нашим интересам», прежде всего — России и Китая, которые «сделают все возможное, чтобы занять лидирующие позиции».

«Сейчас не время для сокращения финансирования… дипломатии и программ развития, — пояснила госпожа Олбрайт, постпред США в ООН 1993−1997 годах. — Честно говоря, США должны делать больше, а не меньше в мире».

США являются крупнейшим вкладчиком в бюджет ООН. Америка обеспечивает 25% регулярного оперативного бюджета ООН и около 28% бюджета отдельных миротворческих сил.

В настоящий момент Белый дом пересматривает свой взнос в финансирование миротворческих миссий, многие из которых действующая администрация считает неэффективными.

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