Reuters: Брюссель требует гарантий прав граждан ЕС в Британии после Brexit

Брюссель, , 03:31 — REGNUM Чиновники Евросоюза намерены добиваться от Лондона гарантий соблюдения полных прав граждан ЕС, прибывших в Великобританию до 2019 года, передает Reuters.

Согласно проекту резолюции, который цитирует информагентство, евробюрократы намерены добиваться гарантий на местожительство и другие гражданские права для граждан ЕС, вне зависимости от их желания принять гражданство Великобритании.

По мнению Брюсселя, права должны быть закреплены законодательно и могут распространяться на те три миллиона граждан стран ЕС, которые уже сейчас проживают в Великобритании, а также на тех, кто прибудет в страну в ближайшие два года.

Кроме того, текст резолюции содержит рекомендации по обеспечению единого торгового и финансового соглашения между Великобританией и ЕС после выхода страны из блока.

«Соглашение… должно гарантировать, что Союз и Соединенное Королевство будут соблюдать обязательства, вытекающие из всего периода членства Великобритании в ЕС», — говорится в тексте документа.

По информации Reuters, подписание резолюции, включающей конкретные предложения правительству Терезы Мэй, должно быть принято представителями 27 стран ЕС на саммите 27 мая.

Напомним, 23 июня 2016 года граждане Великобритании на референдуме проголосовала за выход страны из Евросоюза, после чего островное государство находится в ситуации Brexit (от английских слов Britain и exit) — процедуры «развода» Объединенного Королевства с ЕС.

Детальные переговоры по Brexit между правительством Великобритании и Брюсселем стартовали в марте текущего года и должны занять около двух лет.

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