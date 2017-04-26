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Под контроль армии Сирии за сутки перешло почти 300 км² территории

Политика

От террористов освобождено ещё два населённых пункта

Дамаск, 26 апреля 2017, 02:59 — REGNUM  Под контроль правительственных войск Сирии за сутки 25 апреля перешло 294 квадратных километра территории. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что за сутки два населённых пункта Сирии было освобождено от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В общей сложности с начала текущего года освобождено 233 населённых пункта, под контроль правительства перешло более 4307 квадратных километров территории.

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Сообщается также, что в течение суток российской стороной зафиксировано 16 нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях Дамаск, Латакия, Деръа и Хама. Турцией было зафиксировано 13 нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама, Алеппо и Идлиб, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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