Тед Круз предложил строить стену на границе с Мексикой на деньги Коротышки

Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Американский сенатор от штата Техас Тед Круз, претендовавший в 2016 году на пост президента США от Республиканской партии, предложил направить на строительство стены вдоль границы с Мексикой средства, конфискованные у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры и других преступников. Соответствующий законопроект он представил на рассмотрение 25 апреля.

Таким образом, по словам Теда Круза, нелегальные доходы наркомафии будут направлены на обеспечение защиты граждан США от контрабанды наркотиков и потока нелегалов через южную границу.

Лидер крупного мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, известный по прозвищу «Коротышка», был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года. Ему предъявлены обвинения по 17 пунктам, включая контрабанду наркотиков, отмывание доходов, организацию убийств и похищений людей.

В настоящее время власти США разыскивают с целью конфискации доходы Хоакина Гусмана, которые, по некоторым оценкам, могут составлять порядка 14 млрд долларов.

Отметим, что Тед Круз, бывший оппонентом нынешнего президента США Дональда Трампа в ходе республиканских праймериз летом 2016 года, поддержал инициативу своего соперника по строительству стены на границе с Мексикой с целью защиты от нелегальных мигрантов.

После инаугурации на посту главы государства в январе 2017 года Дональд Трамп в числе первых документов подписал указ об охране государственной границы, предусматривающий в том числе строительство стены. При этом глава Белого дома пообещал компенсировать затраты на строительство из мексиканского бюджета.

Власти Мексики платить за стену категорически отказались. В связи с этим Дональд Трамп озвучивал планы увеличению таможенных пошлин на мексиканские товары. Кроме этого, в Вашингтоне рассматривают вопрос о переносе на территорию США основной части производств американских компаний в Мексике.