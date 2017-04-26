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Систему THAAD в Южной Корее разместят на поле для гольфа

Политика

На полигон в уезде Сонджу уже прибыл военный транспорт

Сеул, 26 апреля 2017, 02:11 — REGNUM  Военные США приступили развертывание системы противоракетной обороны THAAD на юге Южной Кореи, передает Reuters.

Согласно заявлениям СМИ Южной Кореи, развертывание системы, которая должна обеспечить защиту Южной Кореи от КНДР, началось в уезде Сонджу, на месте бывшего поля для гольфа. В настоящий момент на полигон уже прибыл военный транспорт.

Напомним, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США, которая предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено американским военным командованием в начале марта, после очередных ракетных испытаний Северной Кореи.

Первые элементы системы ПРО прибыли в Сеул 7 марта, однако их размещение в Южной Корее затормозилось в связи с резкой реакцией Китая, который считает систему THAAD угрозой безопасности в регионе.

Министерство национальной обороны КНР призывает Южную Корею отказаться от размещения американских противоракет на своей территории и вернуться к переговорам с Северной Кореей.

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Размещение THAAD в Южной Корее
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