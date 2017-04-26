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Китай и Белоруссия совместно повысят безопасность «Нового шелкового пути»

Политика

Предполагается усилить координацию между двумя странами в рамках борьбы с терроризмом и международной преступностью

Пекин, 26 апреля 2017, 01:57 — REGNUM  Китай надеется усилить сотрудничество с Белоруссией по вопросам безопасности в рамках инициативы «Нового шелкового пути», заявил 25 апреля член Госсовета КНР, передает агентство «Синьхуа».

Министр общественной безопасности и член Госсовета КНР Го Шэнкунь во время своей встречи с государственным секретарем Совет Безопасности Белоруссии Станиславом Засем призвал обе стороны сделать дальнейшие шаги в сторону углубления сотрудничества по безопасности в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

В частности, речь шла о проекте китайско-белорусского промышленного парка и совместной борьбе с терроризмом, международной преступностью, а также кибер-преступлениями в рамках консенсуса, заключенного между двумя странами.

Зась отметил, что Белоруссия намерена расширить и углубить правоприменительное сотрудничество с Китаем, равно как и совместно с Поднебесной отвечать на вызовы и угрозы.

Напомним, что совместный китайско-белорусский промышленный парк «Великий камень» будет построен недалеко от Минска. В его рамках планируется осуществлять совместные китайско-белорусские проекты по широкому спектру вопросов.

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«Новый шелковый путь»
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