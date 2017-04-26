В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы
Вытеснить протестующих с площади перед Конгрессом полиции не удалось
Бразилиа, 26 апреля 2017, 01:41 — REGNUM Индейцы, протестующие перед зданием Конгресса Бразилии, вступили в столкновение с полицией, передает Associated Press.
Известно, что поводом для эскалации стала попытка полицейских оттеснить протестующих от эспланады перед зданием Конгресса.
В ответ на попытки согнать протестующих с эспланады индейцы применили против полиции лук и стрелы. Стражи порядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.
В настоящий момент число пострадавших в результате столкновения неизвестно. Вытеснить индейцев с площади перед Конгрессом полиции не удалось.
В протесте коренных жителей в центре Бразилиа участвуют несколько тысяч человек. Индейцы намерены оставаться напротив Конгресса в течение недели.
Индейцы выражают недовольство правительством президента Мишеля Темера — согласно заявлению вождей племен, президент намерен передать земли коренных жителей на Амазонке крупным землевладельцам и корпорациям.
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