В Бразилии протестующие индейцы применили против полиции лук и стрелы

Бразилиа, , 01:41 — REGNUM Индейцы, протестующие перед зданием Конгресса Бразилии, вступили в столкновение с полицией, передает Associated Press.

Известно, что поводом для эскалации стала попытка полицейских оттеснить протестующих от эспланады перед зданием Конгресса.

В ответ на попытки согнать протестующих с эспланады индейцы применили против полиции лук и стрелы. Стражи порядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.

В настоящий момент число пострадавших в результате столкновения неизвестно. Вытеснить индейцев с площади перед Конгрессом полиции не удалось.

В протесте коренных жителей в центре Бразилиа участвуют несколько тысяч человек. Индейцы намерены оставаться напротив Конгресса в течение недели.

Индейцы выражают недовольство правительством президента Мишеля Темера — согласно заявлению вождей племен, президент намерен передать земли коренных жителей на Амазонке крупным землевладельцам и корпорациям.

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