Эрдоган считает, что отношение России к Асаду изменилось

Анкара, , 01:33 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что позиция России по отношению к сирийскому президенту Башару Асаду изменилась. К такому выводу он пришёл после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Путин сказал мне: «Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — рассказал турецкий лидер в интервью агентству Reuters.

При этом со своей стороны Эрдоган вновь заявил, что конфликт в Сирии не может быть разрешён при сохранении Асада у власти.

«Сирия должна быть освобождена от него, чтобы возникла перспектива разрешения этого конфликта. Асад напал на своих граждан с танками, пушками, истребителями и химическим оружием. Какое решение конфликта при нём возможно?» — заявил президент Турции.

По мнению Эрдогана, в Сирии существует «множество реальных имен», способных составить альтернатив действующему президенту. «Мы должны позволить народу Сирии выбрать своего лидера», — заявил он.

Напомним, ранее в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не ставит своей целью в Сирии сохранение на своих постах «ни президента Асада, ни кого-то другого».

Для урегулирования ситуации в Сирии нужно не менять персонажи на политической сцене, а устроить государство так, чтобы оно было демократическим и светским, все этнические и конфессиональные группы могли чувствовать себя защищёнными и справедливо представленными в органах власти, подчеркнул Лавров.

По его словам, в таком случае «вопросы судьбы отдельных личностей будут решаться гораздо более эффективно, без каких-либо трагических последствий для государства, для страны, для народа».