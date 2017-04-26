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Посол КНР: «Древние цивилизации проявляют высокую степень ответственности»

Политика

Мнение посла КНР в Греции касательно Форума древних цивилизаций

Пекин, 26 апреля 2017, 01:34 — REGNUM  Посол КНР в Греции Цзоу Сяоли обсудил с информационным агентством «Синьхуа» Форум древних цивилизаций, который стартовал 24 апреля в Афинах, передает агентство, публикуя на своих страницах выдержки из интервью с дипломатом.

В своем интервью Цзоу отметил, что цивилизации Китая и Греции имеют много общего, что было выпукло явлено во время форума.

«Форум, инициированный министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом и подержанный китайской стороной, стал важным достижением года культурных обменов между Китаем и Грецией», — заявил Цзоу, отмечая также возросшее взаимодействие по международным вопросам.

Посол заявил, что форум посвящён продвижению диалога между цивилизациями и взаимному обмену опытом, а также продвижению мира и развития.

Кроме того, он отметил, что Греция, переживающая долговой кризис, продемонстрировала фактом организации и проведения столь масштабного мероприятия высокую для нее значимость Форума.

Цзоу также отметил, что знания о происхождении цивилизаций и история развития человечества могут послужить вдохновением для решения текущих проблем включая войны, конфликты, терроризм, экстремизм и вандализм.

«Форум является инновационной платформой, где вопросы культуры и развития тесно связаны, — заявил Цзоу. — Страны, где брали свои корни древние цивилизации, демонстрируют мощное чувство ответственности в поиске эффективных мер сотрудничества и обменов».

Напомним, что десять стран, принимающих участие в форуме, представляют в общем более 40% населения мира, а также являются центрами международного политического развития в двух Америках, Европе, Азии и Африке. 24 апреля в Афинах по инициативе греческой стороны собрались представители Ирана, Боливии, Египта, Индии, Ирака, Италии, Мексики и Перу, чтобы обсудить актуальные мировые проблемы.

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