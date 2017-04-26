Вице-мэр столицы Молдавии задержан по подозрению в коррупции

Кишинёв, , 01:21 — REGNUM Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержали 25 апреля вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву и глава управления транспорта молдавской столицы Игоря Гамрецкого, а также бывшего муниципального советника и четверых бизнесменов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе НЦБК, чиновники и предприниматели задержаны в рамках расследования дела о платных парковках в Кишиневе.

Задержаниям предшествовали обыски в мэрии Кишинева. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что чиновники действовали в сговоре с компанией, выигравшей «конкурс» на обустройство частных парковок в Кишиневе, а вице-мэр Грозаву подписал контракт без его одобрения Мунсоветом.

Среди задержанных бизнесменов — Александр Пинчевский, считающийся одним из богатейших людей в Молдавии, а также лица, представляющие его интересы. В НЦБК считают, что Пинчевский являлся «теневым управляющим экономического агента, который выиграл тендер» на строительство парковок, а сам конкурс был сфальсифицирован.

Если вина задержанных по делу будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 10−15 лет.

Проект платных парковок в Кишиневе обсуждается с 2015 года. Конкурс выиграла компания, позиционировавшая себя как венгерско-австрийская. К реализации проекта компания приступить не успела. Кишиневские мунсоветники выступили с требованием аннулировать контракт.