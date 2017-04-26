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США требует новых санкций против Южного Судана

Политика

Россия и Китай выступают против

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2017, 01:31 — REGNUM  Представитель США в ООН Никки Хейли потребовала от Совета безопасности введения новых санкций в отношении Южного Судана в ответ на эскалацию напряженности в частично признанной африканской республике, передает Associated Press.

Соединенные Штаты настаивают на введении эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, а также запретов на поездки и мер экономичечкого давления на представителей власти и оппозиции.

Россия и Китай выступили против ужесточения санкций и призвали СБ ООН «прислушиваться к мнениям стран региона», считающих введение санкций против Джубы несвоевременным.

Согласно заявлению представителя России в ООН Петра Ильичева, эмбарго не будет способствовать миру в Южном Судане — для этой цели необходимо предпринимать «целенаправленные меры по разоружению гражданских лиц, по демобилизации и реинтеграции комбатантов».

Представитель Китая У Хайтао рекомендовал СБ ООН «посылать больше позитивных сообщений» Южному Судану для того, чтобы способствовать политическому урегулированию.

Напомним, ситуация в Южном Судане обострилась после «резни в Джубе» в июле 2016 года, которая началась после столкновений армии президента Сальвы Киира и вооруженных повстанцев Риека Мачара. Столкновение между военными привело к возобновлению гражданской войны, которая с небольшими перерывами продолжается в республике с момента обретения независимости от Судана в 2011 году.

Ответом ООН на эскалацию насилия в Южном Судане стало увеличение числа миротворцев МООНЮС, размещенных в африканской стране. Вопрос введения эмбарго на поставки оружия и ужесточения санкций против вооруженных группировок и правительства регулярно поднимался в СБ ООН с 2016 года, однако так и не был решен.

Читайте ранее в этом сюжете: Судан требует прекратить поддержку повстанцев в Южном Судане

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