Исламисты устроили очередной теракт на Синае

Каир, , 01:02 — REGNUM Исламистские экстремисты организовали теракт на контрольно-пропускном пункте на египетском Синае, передает Associated Press.

В результате подрыва погибли четверо человек, несколько человек получили ранения.

Военные возлагают ответственность за нападение на местное отделение группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, антитеррористическая операция армии Египта на Синае продолжается несколько лет, однако до настоящего времени она не увенчалась успехом. Исламисты с Синайского полуострова регулярно проводят теракты как в регионе, так и за его пределами.

Так, 19 апреля террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрел монастыря Святой Екатерины на Синайском полуострове, в результате которого погиб сотрудник полиции и трое человек получили ранения.

Характерно, что нападение на одну из главных христианских святынь на территории Египта произошло за неделю до визита в Каир папы римского Франциска, запланированного на 28 — 29 апреля.

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