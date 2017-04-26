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«Сотрудничеству в Арктике альтернатив нет»

Политика

На международной конференции «Арктический диалог» ученые обсудили перспективы сотрудничества и обеспечения безопасности Арктического региона

У ледниковых берегов Земли Александры, ЗФИ
М. Гаврило © Национальный парк «Русская Арктика»
У ледниковых берегов Земли Александры, ЗФИ

Москва, 26 апреля 2017, 02:42 — REGNUM  Открывая конференцию, полномочный посол Дании в России Томас Винклер отметил, что альтернатив конструктивному диалогу между странами арктического региона на данный момент не существует. «Некоторые эксперты видят потенциальный конфликт между Россией и Данией, который может развернуться вокруг континентального шельфа, однако, на деле уровень сотрудничества по этой проблеме является примером для других государств», — сказал Томас Винклер. Он также подчеркнул, что сотрудничество между странами должно быть сосредоточено на экологической безопасности, рациональном использовании ресурсов и контроле за судоходством.

Заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Андрей Загорский в своем выступлении отметил, что что сегодня делается для безопасности Арктики и том, что может нарушить достигнутую стабильность. «Безопасность в Арктике понимается всеми государствами-членами арктического совета не в военном смысле. В Арктике безопасность это прежде всего безопасность экологии и безопасность человека. Несмотря на драматизацию арктических дискуссий, которые иногда происходят, на сегодня нет никаких угроз военного конфликта в регионе. Все запасы углеводородов разделены по юрисдикциям и споры практически исключены. Конфликт между странами-партнерами возможен только в том случае, если будут грубо нарушены конвенции, касающиеся континентального шельфа», — сказал Андрей Загорский.

По словам Загорского, угрозы в Арктике не носят военный характер, в основном они связаны с чрезвычайными ситуациями, такими как нефтяные разливы и кораблекрушения. «К сожалению, для реакций на эти вызовы недостаточно тех средств, которые есть в арсенале стран Арктического региона. Например, в Дании нет самостоятельной береговой охраны, а Канада в 2008 году решила сократить программу строительства новых ледоколов», — сообщил ученый.

Он также подробно остановился на военной инфраструктуре Арктики, отметив, что причин для вооруженных конфликтов в регионе нет.

«Сегодня ни одно государство кроме России не имеет постоянного воинского контингента в Арктике, однако никаких предпосылок к возникновению конфликта в регионе нет. Однако, Загорский отметил, что конфронтация между Россией и НАТО может затронуть и Арктику. «Если и произойдет какой-то конфликт, то его причины будут лежать за пределами Арктики», — заявил эксперт.

Напомним, что конференция проводилось Русско-балтийским медиацентром, при участии фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, ассоциации сотрудничества со странами региона Балтийского моря «Норден», информационной поддержке ИА REGNUM и ИА «Портньюс».

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