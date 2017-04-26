«При цене ниже 100 долларов за баррель интереса к Арктике не будет»

Москва, , 00:41 — REGNUM Генеральный директор Фонда Энергетической безопасности Константин Симонов в ходе своего выступления на конференции «Арктический диалог» отметил, что своем, что масштабное освоение Арктики нецелесообразно при низком уровне цен на нефть.

«Коммерческого интереса к Арктике не будет при цене нефти ниже 100 долларов за барелль. Углеводороды до сих пор единственный вариант для борьбы с глобальной бедностью, но я против проектов, которые делаются только для того чтобы показать в каких тяжелых условиях мы можем добывать нефть и газ», — отметил Симонов.

В свою очередь, профессор кафедры Арктической политики университета Лапландии Ласси Хайнинен в ходе выступлени призывал государства Арктического региона к более активным действиям по защите окружающей среды. «В Арктике много проблем с экологией. Причем регион куда больше страдает от антропогенного фактора, чем от таяния льдов. На примере Арктики хорошо видно, что будет с планетой, если человечество будет продолжать в том же духе», — предостерег Хайнинен.

Эксперты отметили, что ряд проблем в Арктике до сих пор остаются нерешенными. Это и нестыковки российского и норвежского законодательства в вопросах рыбной ловли, периодически возникающие споры вокруг архипелага Шпицберген, различия в правовом статусе Северного морского пути. Не облегчает ситуацию и политизация арктической проблематики. Тем не менее, по общему мнению, большинство разногласий между странами-партнерами удается решить с помощью диалога.

Напомним, что конференция проводилось Русско-балтийским медиацентром, при участии фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, ассоциации сотрудничества со странами региона Балтийского моря «Норден», информационной поддержке ИА REGNUM и ИА «Портньюс».

Читайте ранее в этом сюжете: В пресс-центре ИА REGNUM началась конференция «Арктический диалог»