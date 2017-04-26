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В Каире усилены меры безопасности в связи с визитом папы Франциска

Политика

Визит папы римского запланирован на 28 и 29 апреля

Папа Римский Франциск
Republic of Korea
Папа Римский Франциск

Каир, 26 апреля 2017, 00:49 — REGNUM  Власти Египта предпринимают экстренные меры по обеспечению безопасности в Каире в связи с предстоящим визитом папы римского Франциска, передает Associated Press.

В районе Замалек, где расположена резиденция Ватикана, проводятся проверки «от двери до двери» всех близлежащих зданий, а также обыскивает прохожих.

Также известно, что вблизи резиденции на время визита папы будут запрещены парковки и закрыты все магазины.

Службы безопасности также будут усилены группами саперов, обязанностью которых будет экстренный поиск и обезвреживание всех подозрительных предметов, которые потенциально могут содержать взрывчатку.

Напомним, визит папы римского Франциска в Каир запланирован на 28 и 29 апреля. В рамках визита понтифик проведет встречи с руководством Египта, а также примет участие в мессе, которая состоится на стадионе в предместье Каира.

Стоит отметить, что за последние месяцы в Египте отмечается резкий рост нападений и терактов против христиан и христианских святынь.

Так, 9 апреля исламистские экстремисты организовали три взрыва, которые с разницей в несколько часов произошли у коптской церкви Святого Георгия и у центра подготовки полицейских в городе Танта, а также возле кафедрального собора в Александрии.

На прошлой неделе, 19 апреля, террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли монастырь Святой Екатерины на Синае, один из старейших действующих христианских монастырей на планете.

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