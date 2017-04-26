«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»

Париж, , 00:32 — REGNUM «Избирательная кампания Макрона на протяжении последних недель подвергалась постоянным хакерским атакам. Японские компьютерные специалисты утверждают, что стиль и приемы в нападениях использовались такие же, как и в случае с обрушением серверов Демократической партии США во время кампании Хилари Клинтон», — по мнению корреспондентов АВС уже одно это наводит на мысли, что и в том, и в другом случаях работала «одна и та же рука».

«Владимир Путин отвергает причастность России к этим атакам, заявляя, что у Москвы нет интереса влиять на французские выборы, хотя всем известно, что у Ле Пен хорошие отношения с российским лидером, и она настроена их улучшать», — указывается в редакционной статье газеты.

В другом же материале на ту же тему московский корреспондент издания Рафаэль Маньюэко утверждает, что «Владимира Путина устраивал любой исход французских выборов, кроме победы Маркона, поскольку тот меньше других кандидатов настроен на снятие санкций с России. Сейчас русские раскопали факт, что Макрон изменял своей жене с мужчиной и надеются, что эта деталь поможет понизить рейтинг неугодного Кремлю кандидата».

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