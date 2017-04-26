Дональд Трамп назначил Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил бывшего генерал-майора морской пехоты директором Секретной службы, сообщает пресс-служба Белого дома.

По информации газеты The New York Times, Рэндольф Аллес служил в корпусе морской пехоты США, вышел в отставку в 2011 году в звании генерал-майора.

Сообщается, что до последнего времени Рэндольф Аллес занимал пост заместителя руководителя погранично-таможенной службы США.

Напомним, 25 апреля 2017 года на должность официального представителя Госдепартамента США Дональдом Трампом назначена бывший сотрудник телеканала Fox News Хизер Науэрт.

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