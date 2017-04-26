Дональд Трамп назначил Рэндольфа Аллеса директором Секретной службы
Аллес служил в морской пехоте и вышел в отставку в чине генерал-майора в 2011 году
Вашингтон, 25 апреля 2017, 23:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назначил бывшего генерал-майора морской пехоты директором Секретной службы, сообщает пресс-служба Белого дома.
По информации газеты The New York Times, Рэндольф Аллес служил в корпусе морской пехоты США, вышел в отставку в 2011 году в звании генерал-майора.
Сообщается, что до последнего времени Рэндольф Аллес занимал пост заместителя руководителя погранично-таможенной службы США.
Напомним, 25 апреля 2017 года на должность официального представителя Госдепартамента США Дональдом Трампом назначена бывший сотрудник телеканала Fox News Хизер Науэрт.
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