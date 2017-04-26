Сенатор Грэм: Трамп не позволит «психу из КНДР» заполучить МБР

Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп сделает все, чтобы у Корейской Народно-Демократической Республики не появились межконтинентальные баллистические ракеты с ядерной боеголовкой, способные достичь территории США. Такое заявление Грэм сделал сегодня, 25 апреля, в эфире телеканал Fox News.

Грэм подчеркнул, что Трамп хочет мира, но если понадобится, то готов проявить жёсткость по отношению к Пхеньяну.

«Президент Трамп не позволит психу из Северной Кореи разработать ракету с ядерной боеголовкой, которая сможет поразить США», — прямо сказал сенатор.

Он также посоветовал КНДР не заблуждаться насчет Трампа и не думать, что он способен только говорить, а не действовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что по мнению американских властей, у КНДР уже могут быть ракеты, способные достичь территории США