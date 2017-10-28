«Ни вопроса о голоде, ни вопроса о сдаче Питера ожиданиями решить нельзя»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 15 октября главнокомандующий войсками Петроградского военного округа Полковников в объявлении к населению призывает сохранять спокойствие и порядок и предупреждает, что для подавления восстания будут приняты самые крайние меры. В приказе по войскам округа он велит солдатам и офицерам не поддаваться призывам к выступлениям:

«Всякий, кто способен в настоящий тяжелый момент призывать массы к гражданской войне, — безумный слепец, или же сознательно действует в угоду императора Вильгельма».

В Ставке происходил ряд совещаний прибывшего утром Керенского с генералом Духониным, его помощником Вырубовым и комиссаром при Ставке Станкевичем.

Делегация Донского казачества совместно с представителями Совета союза казачьих войск посетила английского посла в Петрограде Бьюкенена и в его лице приветствовала всех союзников. Бьюкенен в ответной речи отметил, что Англия высоко ценит заслуги казачества, и выразил уверенность, что к весне русская армия оправится, и тогда удается победоносно окончить войну. Посол просил казаков не верить, что Англия заключит сепаратный мир за счет России.

В тот же день делегация Совета союза казачьих войск и Сибирского казачества посетила военного министра и предъявила требования о введении в следственную комиссию по делу Корнилова представителя Сибирского казачества, сверх введенного уже представительства Совета союза казачьих войск, и о принятии мер к охране безопасности Корнилова. По первому вопросу Верховский обещал предварительно переговорить с председателем комиссии Шабловским. По второму — Верховский категорически заверил казаков, что Временным Правительством приняты самые строгие меры к охране личности Корнилова, и что самый перевод его из Могилева произведен потому, что пребывание в Быхове для него более безопасно. Вместе с тем военный министр тут же написал телеграмму генералу Духонину о переводе из Могилева в Быхов 7-го Сибирского казачьего полка, если не встретится препятствий.

На заседании фракции эсеров предпарламента произошел окончательный раскол между левыми эсерами и эсерами оборонцами. Формула перехода по вопросу об обороне страны принята 27 голосами против 1 при 17 воздержавшихся; тем же большинством приняты правила фракционной дисциплины, устанавливающие обязательность постановлений фракции для всех ее членов; несогласные с постановлениями фракции могут воздерживаться при голосовании в предпарламенте, доведя предварительно об этом до сведения бюро фракции, но ни в коем случае не голосовать против. Левые эсеры заявили, что принятым правилам они не подчинятся и на ближайшем заседании предпарламента внесут свою формулу перехода, и, таким образом, выбыли из состава фракции эсеров. Фракция подняла в ЦК партии вопрос, не следует ли рассматривать левых эсеров выбывшими не только из фракции, но и из партии.

На заседании фракции эсеров предпарламента произошел окончательный раскол между левыми эсерами и эсерами оборонцами. Формула перехода по вопросу об обороне страны принята 27 голосами против 1 при 17 воздержавшихся; тем же большинством приняты правила фракционной дисциплины, устанавливающие обязательность постановлений фракции для всех ее членов; несогласные с постановлениями фракции могут воздерживаться при голосовании в предпарламенте, доведя предварительно об этом до сведения бюро фракции, но ни в коем случае не голосовать против. Левые эсеры заявили, что принятым правилам они не подчинятся и на ближайшем заседании предпарламента внесут свою формулу перехода, и, таким образом, выбыли из состава фракции эсеров. Фракция подняла в ЦК партии вопрос, не следует ли рассматривать левых эсеров выбывшими не только из фракции, но и из партии.

Фракцией меньшевиков предпарламента принят для внесения на рассмотрение проект «Временного положения о борьбе с погромным движением». Он предусматривает организацию на местах, в случае возникновения беспорядков, временных комитетов общественной безопасности, составляемых из представителей различных организаций, военных и судебных властей; комитетам подчинена местная и военная власть и дано право распоряжения воинской силой для водворения порядка.

Соединенное заседание комиссий предпарламента: продовольственной, по урегулированию народного хозяйства и контрольно-финансовой, — по докладу заместителя министра-председателя Коновалова о положении в Донецком бассейне и посылке туда особоуполномоченного для водворения порядка, высказалось против посылки особоуполномоченного и за создание на месте областного экономическою комитета, а также синдицирование угольной промышленности.

В газете «Рабочий Путь» напечатан следующий ответ Военного Бюро ЦИК Советов делегации 1-го Сибирского армейского корпуса на резолюцию солдат корпуса от 3-го октября:

«Товарищи! На резолюцию солдат 1-го Сибирского армейского корпуса о передаче власти Советам РС и КД Военное Бюро ЦИК сообщает, что ЦИК в настоящий момент признает эту передачу несвоевременной. Демократическое совещание, состоявшееся 14—21 сентября, по инициативе ЦИК и Совета КД, также высказалось против передачи власти Советам».

Утром в Смольном состоялось собрание представителей полковых комитетов, выделенных для поездки в Псков, в штаб Северного фронта, на совещание, но вопросу о выводе войск петроградского гарнизона. Указывалось, что вывод войск из Петрограда есть вопрос прежде всего политический, и что ни одна отдельная войсковая часть, ни один полковой комитет не должны во имя революционного единства солдат и рабочих решать его без Петроградского Совета; тем более не должны решать его в данном случае, потому что штаб, обходя Петроградский Совет, пытается войти в непосредственное сношение с отдельными частями, по-видимому, надеясь, что ему удастся вывести полки из Петрограда без санкции и ведома Совета. Собрание единогласно при одном воздержавшемся вынесло следующее решение:

«1) Вопрос о поездке в Ставку временно отложить, дав его на разрешение Исп. Ком. Петроградского Совета;

2) предложить штабу Петроградского военного округа немедленно по этому вопросу снестись с Исп. Комитетом Петроградского Совета».

Состоявшееся после этого в Смольном собрание нескольких сот представителей полков вынесло аналогичное решение.

В ответ на это совещание представителей армейских и фронтовых организаций Северного района в Пскове постановило довести до сведения Петроградского Совета, ЦИК Советов и Совета при военном министерстве следующее:

«1) На 12 часов дня 17-го октября в Пскове назначается заседание боевых советов всех армий Северного фронта, созываемое главным комитетом Северного фронта для обсуждения вопросов, связанных с защитой фронта и Петрограда.

2) Защита Петрограда неразрывно связана с защитой всего фронта, а потому и представители петроградского гарнизона не должны обсуждать и решать вопросы обороны Петрограда, отдельно от представителей Действующей Армии. Только общее собрание в Пскове может определить задачи петроградских полков в деле защиты страны.

3) Поэтому всякие постановления Петроградского Совета Р и СД или петроградского гарнизона, вынесенные теперь сепаратным путем, в частности о не-выводе войск из столицы, армия будет рассматривать, как надлежит. Необходимо встать на путь действительной защиты страны и разделить с армией все тяготы и все опасности в борьбе с внешним врагом. Совещание представителей армейских и фронтовых организаций Северного фронта ожидает от Петроградского Совета решений, соответствующих нынешнему трагическому положению страны и армии».

В газете «Единство» опубликовано, что

«Заводским комитетом Сестрорецкого оружейного завода получено требование, за подписью председателя Петроградского Совета Р и СД Троцкого, об отпуске указанным в требовании лицам 5000 винтовок».

В Смольном состоялось многолюдное совещание по вопросу о безработице, созванное Петроградским Советом профсоюзов в составе представителей рабочих и профессиональных организаций, городского самоуправления и социалистических партий. Заслушаны доклады о критическом состоянии продовольственного дела в Петрограде, где имеется запасов продовольствия всего на 3—4 дня, и нет никакой уверенности в их дальнейшем поступлении, и о безработице, в которых указывалось на предстоящий рост безработицы, в связи с происходящим резким сокращением производства и закрытием целого ряда предприятий.

В принятых резолюциях собрание считает переход власти в руки Советов непременным условием успешной борьбы с хозяйственной и продовольственной разрухой, обостряемой политикой Временного Правительства, и требует принятия решительных мер по организации народного хозяйства.

Петроградской организацией большевиков проводились митинги в районах и воинских частях. С особенным успехом прошел митинг в переполненном собравшимися цирке «Модерн», где была единогласно принята следующая резолюция:

«Мы, солдаты, матросы, рабочие и крестьяне, собравшиеся 15-го октября в цирке «Модерн», заявляем: правительство Керенского, это правительство буржуазной диктатуры, ведет политику предательства революции и обмана народа. Правительство пытается опровергать свой план переезда в Москву, а на деле уже приводит его в исполнение. Правительство пытается вывести революционные войска из Петрограда под предлогом стратегической необходимости, а на деле подготовляет сдачу Петрограда. В контр-революционной затее мы видим наглый вызов рабочим, солдатам и крестьянам, новый заговор против революции, еще более опасный, чем корниловский. Мы заявляем, что все до последнего человека и до последних наших сил будем отстаивать переход всей власти к Советам рабочих, солдат и крестьян. В этом единственный путь к миру, земле и вообще единственный путь спасения революции».

Аналогичные резолюции были вынесены и на некоторых другах собраниях, однако не на всех, так как партии меньшевиков и эсеров также мобилизовали свои силы для контрвыступлений.

Газета «Новая Жизнь» в передовой статье «Наша позиция» пишет:

«Среди рабочих и солдатских масс Петрограда в последние дни ведется довольно широкая агитация в том смысле, что в ближайшем времени могут создаться такие условия, которые сделают неизбежным активное выступление этих масс… Приходится констатировать, что перед нами не стихийно нарастающее движение, а определенная политическая кампания, которая стремится оформить стихийное настроение масс, ввести его в определенные организационные рамки и направить к определенной цели…

Мы всегда доказывали, что диктатура революционного меньшинства в невероятно тяжелых условиях войны и разрухи неосуществима. Предстоящий Всероссийский съезд Советов состоится, вероятно, без участия оборонцев и потому будет недостаточно авторитетным, чтобы взять власть. Новая власть не сможет удержаться в стране; необходимо ожидать и беречь Учредительное Собрание.

Пока демократия не сплотила своих главных сил, и пока сопротивление ее влиянию еще достаточно велико, ей невыгодно самой переходить в наступление. Но если в наступление перейдут враждебные ей силы, революционной демократии придется вступить в борьбу, чтобы взять власть в свои руки. Тогда такой переход встретит поддержку самых широких слоев народа».

В Казани организованный большевистской военной организацией за городом солдатский митинг привлек все части гарнизона в полном составе. Подобная же демонстрация, организованная Советом Рабочих, Солдатских и Батрацких Депутатов, состоялась в Юрьеве.

В Москве состоялась демонстрация рабочей молодежи — протест против войны, организованный Союзом молодежи при Московском Комитете РСДРП (б) и союзом рабочей молодежи «III Интернационал». Перед зданием Совета состоялся митинг, вынесший резолюцию с требованием от Всероссийского съезда Советов немедленно взять власть в свои руки и принять меры к заключению мира; посланы приветствия Ленину, Зиновьеву и другим.

В тот же день в Москве состоялся первый общегородской женский митинг, организованный комиссией агитации и пропаганды среди работниц при Областном бюро и Московском Комитете партии большевиков; принята резолюция, требующая перехода власти в руки Советов, и призывающая женщин-работниц к дружной совместной с рабочими борьбе за победу над капиталом.

Делегатское собрание Московского союза текстильщиков заявило, что в приказе Временного Правительства заводскому совещанию о закрытии всех текстильных и металлообрабатывающих фабрик Московского центрального района усматривает поход буржуазии против революционного пролетариата: стараясь обезглавить революцию в Петрограде под предлогом необходимости эвакуации, буржуазия желает уничтожить последний крупный революционный центр — Москву; выступления одних лишь текстильщиков недостаточно, необходимо призвать весь пролетариат к немедленному выступлению с требованием власти Советам, которые должны немедленно декретировать все основные требования партии большевиков.

Советом Ростова по докладу о Московском областном съезде Советов принята резолюция, требующая немедленной замены Временного Правительства правительством рабочих и беднейших крестьян.

В Баку пленум Совета, совместно с представителями рабочих, воинских, флотских и др. комитетов, большинством 238 против 55 принял резолюцию, выражающую недоверие Временному Правительству и требующую съезда Советов и передачи власти Советам; на Всероссийский съезд Советов избрано 3 большевика и 1 левый эсер.

В Армавире закрылся съезд Советов Северного Кавказа; принята резолюция с требованием перехода всей власти в руки Советов; создан краевой центр Советов Северного Кавказа.

На состоявшейся в Коломне уездной конференции большевиков из докладов с мест выяснилось значительное полевение масс, подтверждающееся выборами в фабричные и заводские комитеты и другие организации, на которых побеждают большевики.

В Новгороде состоялся 2-й губернский съезд Советов, пополненный представителями профсоюзов, фабрично-заводских и воинских комитетов; преобладают меньшевики и эсеры. Из докладов с мест выяснился рост левых настроений в массах.

Принятая съездом резолюция по текущему моменту призывает к поддержке Всероссийского съезда Советов и высказывается за образование однородного демократического правительства, но считает немедленный переход власти к Советам несвоевременным и решительно высказывается против всяких попыток к захвату власти.

В Москве возобновилась прекращенная 3 октября забастовка в аптеках, ввиду проявленного аптековладельцами саботажа в примирительной камере. На этот раз бастуют и дежурные аптеки. Ввиду массового характера аптечных забастовок, правительство наметило путь секвестра аптек. После этого днем возобновились работы примирительной камеры.

Минский Совет решил приступить к экспроприации помещичьих земель и имущества и передаче их крестьянам; члены Совета — эсеры заявили протест.

В Одессе закончился происходивший с 10 октября Областной съезд представителей полков и гарнизонов при участии представителей Румынского фронта. Съезд обратился к солдатам и офицерам с воззванием, в котором говорит о необходимости и неизбежности продолжения войны, об анархии и «разнузданности тыла», просит пополнений и требует принятия мер для оздоровления армии.

В Москве утром состоялось закрытое совещание съезда партии кадетов, на котором решено принять меры к объединению при выборах в Учредительное Собрание списков всех партий и групп, стоящих на одной с кадетами государственной платформе, во избежание потери голосов. На дневном открытом заседании приняты тезисы по заслушанным ранее тактическим докладам, одобряющие деятельность кадетов во Временном Правительстве, подтверждающие намеченные партией «пути к спасению Родины» и предлагающие стремиться к образованию в предпарламенте

«…Руководящего центра государственной мысли, объединяющего здоровые политические элементы, дающего Временному Правительству возможность опереться на них при осуществлении неотложных жизненных задач, на нем лежащих, и направляющего правительство по пути неуклонного осуществления этих задач».

Заслушаны аграрные доклады, по которым постановлено, что казачьи земли принудительному отчуждению не подлежат.

В Петрограде состоялось собрание ответственных работников Петроградской организации большевиков. Обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Против высказались только двое. Впоследствии Ленин писал о собрани:

«Обсуждался тот самый вопрос о восстании, который обсуждается и воскресными газетами всех направлений. На собрании было представлено все влиятельнейшее из всех отраслей большевистской работы в столице. И только ничтожнейшее меньшинство собрания, именно всего-навсего двое товарищей заняли отрицательное отношение…

«…У нас нет большинства в народе, без этого условия восстание безнадежно…"Люди, которые способны говорить это, либо исказители правды, либо педанты, которые желают, во что бы то ни стало, не считаясь ни капли с реальной обстановкой революции, получить наперед гарантии, что во всей стране партия большевиков получила ровнехонько половину голосов плюс один голос. Таких гарантий история никогда и ни в одной революции не представляла и представить абсолютно не в состоянии. Ибо действительность показывает нам воочию, что именно после июльских дней большинство народа стало быстро переходить на сторону большевиков. Это доказали и выборы 20 августа в Питере, еще до корниловщины, когда процент большевистских голосов поднялся с 20% до 33% в городе без пригородов, и затем выборы в сентябре в районные думы Москвы, когда процент большевистских голосов поднялся с 11% до 49 1/3% (один товарищ москвич, которого я видел на днях, говорил мне, что точная цифра 51%). Это доказали перевыборы Советов. Это доказал тот факт, что большинство крестьянских Советов, вопреки своему «авксентьевскому» центральному Совету, высказалось против коалиции. Быть против коалиции это значит на деле идти за большевиками. Далее, сообщения с фронта все чаще и все определеннее показывают, что масса солдат, вопреки злостным клеветам и нападкам эсеровско-меньшевистских вождей, офицеров, депутатов и проч., и проч., все решительнее и решительнее переходит на сторону большевиков. Наконец, самый крупный факт современной жизни в России есть крестьянское восстание. Вот объективный, не словами, а делами показанный переход народа на сторону большевиков. Ибо, как ни лжет буржуазная пресса и ее жалкие подголоски из «колеблющихся» новожизненцев и Ко, крича о погромах и об анархии, но факт налицо.

«…Мы недостаточно сильны, чтобы взять власть, а буржуазия недостаточно сильна, чтобы сорвать Учредительное собрание…"Первая часть этого довода есть простой пересказ довода предыдущего. А что доказала корниловщина? Она доказала, что Советы действительно сила. И после того, как это доказано опытом, фактами, мы выбросим прочь большевизм, отречемся от себя и скажем: мы недостаточно сильны (хотя мы имеем оба столичных и большинство провинциальных Советов на стороне большевиков)!!! Ну, разве это не позорные колебания? В сущности, ведь наши «пессимисты» выкидывают прочь лозунг «вся власть Советам», боясь признаться в этом. Как можно доказать, что буржуазия недостаточно сильна для срыва Учредительного собрания? Если буржуазию не в силах свергнуть Советы, то, значит, она достаточно сильна для срыва Учредительного собрания, ибо больше помешать некому. Верить обещаниям Керенского и Ко, верить резолюциям лакейского предпарламента — неужели это достойно члена пролетарской партии и революционера? Буржуазия не только в силах сорвать Учредительное собрание, если теперешнее правительство не будет свергнуто, но она может и косвенно достигнуть этого результата, сдавая Питер немцам, открывая фронт, усиливая локауты, саботируя подвоз хлеба.

«…Мы усиливаемся с каждым днем, мы можем войти сильной оппозицией в Учредительное собрание, к чему нам все ставить на карту…"Довод филистера, который «читал», что Учредительное собрание созывается, и доверчиво успокаивается на легальнейшем, лояльнейшем, конституционном пути. Жаль только, что ни вопроса о голоде, ни вопроса о сдаче Питера ожиданиями Учредительного собрания решить нельзя. Эту «мелочь» забывают наивные или растерявшиеся, или давшие себя запугать люди. Голод не ждет. Крестьянское восстание не ждало. Война не ждет. Скрывшиеся адмиралы не ждали.

«…Но против нас «все»! Мы изолированы; и ЦИК, и меньшевики-интернационалисты, и новожизненцы, и левые эсеры выпустили и выпустят воззвания против нас!.."Пресильный довод. Мы до сих пор били беспощадно колеблющихся за колебания. Мы на этом приобрели сочувствие народа. Мы на этом завоевали Советы, без которых восстание не могло быть надежным, быстрым, верным. Теперь воспользуемся завоеванными Советами, чтобы и нам перейти в стан колеблющихся. Какая прекрасная карьера большевизма!»